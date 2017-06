Gerard Depardieu: “Tenía viñedos en Mendoza pero los vendí”

Rodó en nuestro país Sólo se vive una vez. Habló de los viñedos en Mendoza que vendió a su amigo Bernard Magret.

Gerard Depardieu, actor de “Camille Claudell” y “El último subte” estuvo en argentina filmando “Sólo se vive una vez”.

Ciertamente, estuvo poco tiempo, pero comió carne, y aceptó dar una entrevista a un medio gráfico argentino, diario Clarín.

No lo hizo en inglés, que habla fluido, sino en francés. “Entiendo poco de español. Poquito. Puedo entender lo cotidiano, y hablo italiano… poquito”, se excusó.

“Tuve la oportunidad de conocer gente, cuando tuve tiempo no sólo fue una visita turística. Se conoce mejor la cultura cuando uno trabaja con la gente. Y pude constatar que hay un pequeño complejo de inferioridad entre los argentinos y los españoles. Es un poco raro, porque soy un ciudadano del mundo, me gustan las culturas y las civilizaciones. Me llama la atención que los argentinos estén acomplejados de España”, disparó de entrada.

Luego, habló sobre la historia política argentina: “Hemos perdido mucho, hay que volver a encontrar la identidad. Ustedes y en Francia. Aquí, en los años ’90, con Carlos Menem como presidente, Fidel Castro (N. de la R.: Castro y Depardieu fueron grandes amigos) no aguantaba que Menem vendiera miles de hectáreas”.

Más adelante, cuando el cronista le pregunta por sus viñedos en Mendoza, el actor revela: “Los vendí. Hay viñedos franceses muy conocidos. El negocio cambió. La mano de obra es barata, el terruño es muy bueno. En América compran muchísimos vinos chilenos para hacer enlaces de cepas, y es una lástima. Pero que creo que la Argentina tiene otra cosa más que carne para mostrar. Ustedes tienen una historia política muy rica, pero van mucho más rápido que España, que dejó a Franco e hicieron un progreso hipotético en Europa”.

En diciembre pasado, en una entrevista con La Nación, explicó por qué decidió vender las 2,3 hectáreas de malbec que tenía en la provincia:

“Se las vendí a mi amigo Bernard Magret, con quien las habíamos comprado. La verdad es que, a pesar de su calidad, encuentro los vinos argentinos un poco pesados. Son vinos rústicos, cosechados cuando llegan a maduración. Me encantan los vinos rústicos, están de moda. Pero uno termina bebiendo una especie de mermelada. Hubiera querido encontrar en la Argentina una suerte de chardonnay liviano, a 12°. Es difícil hallar actualmente esos vinos fuera de Francia”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios