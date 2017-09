Gobierno y empresas mendocinas viajan a Brasil por misión comercial

La delegación mendocina estará primero en Porto Alegre, el lunes y martes de la próxima semana y luego visitará Río de Janeiro, entre el miércoles y viernes próximo. Quiénes viajan.

El Gobierno provincial y un grupo de empresarios nucleados en ProMendoza viajarán la semana próxima a Brasil para llevar a cabo una misión comercial e institucional.

La visita al país vecino tendrá como objetivo profundizar los vínculos económicos y comerciales de Mendoza con el Estado de Río Grande del Sur y generar nuevas asociaciones estratégicas entre las empresas locales y las del mercado brasileño.

Si bien Brasil es el segundo mercado en importancia para Mendoza y representa el 20% de los envíos totales, los resultados logrados en los últimos meses evidencian la necesidad de fortalecer los vínculos comerciales con ese país.

Según estadísticas de ProMendoza, durante el primer semestre de 2017 Mendoza exportó 54.935.788 kilogramos netos de mercadería, mientras que en igual período de 2016 se enviaron 63.565.249 kilos netos. La diferencia marca una caída interanual del 13,58%.

Lo positivo, es que aun así Mendoza logró un crecimiento de facturación en Brasil. Entre enero y junio de 2016 las empresas locales recaudaron U$S 108.676.000 FOB (valor de la mercadería en el puerto de destino) y en los primeros seis meses de este año se facturaron U$S 127.823.000 FOB. La brecha fue de U$S $ 19.147.000 FOB y 17,62%.

Negocios y asociación

La delegación mendocina estará primero en Porto Alegre, el lunes y martes de la próxima semana y luego visitará Río de Janeiro, entre el miércoles y viernes próximo.

En representación del Gobierno estará el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, junto a otros funcionarios provinciales. Del sector privado viajarán empresas vitivinícolas, olivícolas, metalmecánicas, de alimentos, de turismo, de software y audiovisuales.

Nicolás Piazza, responsable de Negociaciones Internacionales de ProMendoza, definió la agenda y objetivos que perseguirán los empresarios mendocinos.

“La agenda se divide en dos. Una parte está enfocada en la integración económica y otra en los negocios”, comentó.

“En lo que respecta a la integración, se destaca la firma de un acuerdo de gobernanza entre el Gobierno de Mendoza y el Estado Río Grande del Sur. En ese marco se va a explorar una agenda de trabajo con sectores específicos”, explicó Piazza.

“Además vamos a trabajar en programas de asociación estratégica empresarial. Intentaremos lograr acuerdos comerciales, de inversiones, de logística o simplemente ponernos de acuerdo en las política que tenemos que perseguir”, agregó el responsable de Negociaciones Internacionales de ProMendoza.

“En Río de Janeiro vamos a analizar los resultados que se han obtenido hasta el momento con el acuerdo del ajo entre Mendoza y Brasil, lo que repercute mucho en las exportaciones de los empresarios locales a ese país”, continuó Piazza.

El ministro Martín Kerchner también analizó los objetivos de la misión comercial. “Vamos a Brasil no sólo a concretar operaciones, sino también a formar un camino que consolide los encadenamientos productivos que resulten en beneficios para la mayor cantidad de sectores de ambos países. Creemos que ése es el futuro de nuestro comercio exterior y ya estamos trabajando para eso”, declaró el funcionario.

“Nuestras actividades pueden complementarse y potenciarse. Ése es el camino que vamos a transitar”, agregó.

El viaje del Gobierno junto a los empresarios no es el primero de la gestión de Alfredo Cornejo.

Según detalló Nicolás Piazza, en noviembre del año pasado se hizo un primer viaje con fines exploratorios.

Agenda de trabajo

Lunes 18

– Mendoza y Porto Alegre firman un acuerdo de gobernanza.

– Empresas locales se reunirán con empresas brasileñas para buscar integración.

Martes 19

– Ronda de negocios para alimentos, bebidas y turismo.

– El ministro Martín Kerchner se reunirá con empresas brasileñas en busca de inversiones.

– Reuniones con Cámaras de comercio bilateral, para Cámaras empresariales.

– Se presentarán los resultados del acuerdo firmado entre Asocamen, Anapa y ProMendoza.

– Seminario de negocios sobre la economía argentina: comercio e inversiones.

Quiénes viajan

Funcionarios:

Martín Kerchner (Ministro de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza).

Guillermo Cruz (Subsecretario de Industria y Comercio de Mendoza).

Fernando Urdániz (Gerente General de ProMendoza).

Gaetano Aguilera (Responsable de Promoción Comercial de ProMendoza)

Nicolás Piazza (Responsable de Negociaciones Internacionales de ProMendoza)

Metalmecánica

Pedro Bizzotto (Tecnovin)

Mario Esnal (IME)

Olivicultura

Gabriel Guardia (Manager, Laúr)

Armando Mansur (Olivares Don Ignacio)

Alimentos

Raúl Giordano (Angiord)

Rachid Bestani (INCA)

José Calafiore (Rodimar S.A.)

Juan Meschini (Agropecuaria María Vicente S.A.)

Software

Jerónimo Vargas (Aconcagua Software)

Pablo Manzano (Everis Argentina)

Diego Parra (Syntax)

Victor Doctorovich (Gesnova)

Turismo

Diego Vignolo (Hotel Intercontinental)

Silvana Biagiotti (SB Congresos)

Sergio Sánchez, (Huarpes Viajes)

Andrés Giorgio (Kauzo Wines)

Bodegas

Gaetano Aguilera (Millán S.A.)

Luis Martínez (Finca Don Carlos)

Audiovisual

Marcelo Ortega (Oeste Film)

