Gracias FEM...Gracias CAME Joven

Indudablemente que mi participación como finalista del Premio Joven Empresario Argentino Edición 2016, Premio Came Joven, fue una experiencia enriquecedora, ya que conocer a 76 nuevos amigos que participamos compitiendo por una distinción, pero cada uno de nosotros, lo hacíamos con lo que competimos todos los días, nuestro trabajo, y ello nos permitió interactuar con mis pares de diversos y diferentes lugares del país, compartiendo experiencias, aprendiendo un poco más, cada día de la cultura emprendedora, para nuestro desarrollo en la actividad.

Si bien el tiempo fue muy corto, logramos vincularnos con quienes desde hoy, comenzamos un nuevo camino para plasmar nuestros objetivos como jóvenes empresarios que somos, por que cada uno de nosotros se ha ido generando su propio espacio en la actividad que desarrolla.

Indudablemente en el transcurso del año habrán muchas reuniones más, de las que intentaremos participar, haciendo nuestro humilde aporte, desde nuestra actividad, ya que nuestro medio,con gran compromiso social, es tan federal como el premio que otorgó CAME Joven, porque nos leen a lo largo y a lo ancho de la Argentina y también en el exterior.

El agradecimiento a la FEM Federación Económica de Mendoza, por haberme distinguido en su momento con una Mención de Honor, lo que me posibilitó ser finalista del Premio Joven Empresario Argentino Edición 2016, Premio Came Joven. Gracias a CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, por despertar nuevos sueños, en los que trabajaremos arduamente para hacerlos realidad. Hasta la próxima…!

Gastón Berdugo

Día del Sur Noticias

En la imagen los galardonados de Mendoza

