Fernando D. Hernández, junto a su gran equipo solidario de INNOVATION TEAM, convoca a todos los que quieran y puedan ayudarnos en esta gran cruzada solidaria que iremos concretando a nuestro paso.

El lema es compitiendo y ayudando. Ahora todo apunta a San Miguel de TUCUMÁN, sede de la próxima fecha de la 3er competencia de 2017 del CANAV, a realizarse los días 23, 24 y 25 de este mes. El tiempo nos apremia, pero con el apoyo de todos, vamos a lograr potenciar nuestro esfuerzo, traducido en mercadería no perecedera, ropa, calzados, útiles escolares, artículos varios de artesanías, carpintería, electricidad, etc.

Para esta ocasión, gracias a Dios, contamos en TUCUMÁN con el CENTRO DON BOSCO, quien con sus más de 50 años de existencia y de Ayuda organizada, es un modelo de ejemplo digno de imitar y ayudar.

Este valioso CENTRO, no sólo ofrece y da desayuno, almuerzo y merienda a más de 100 niños semanalmente, sino que cuenta con talleres de aprendizaje y terminalidad primaria y secundaria para adultos. En esta oportunidad, de nuestra 3er competencia, todo el producido de las colaboraciones que armaremos, serán íntegramente entregados al citado CENTRO de ayuda. – IMPOSIBLE PARARNOS Y NO AYUDARNOS A AYUDAR-

Para tu ayuda llamamos a los números: 2604-579694/ 2604-302023 / 2604-056660 y vamos nosotros y si podes acercate a nuestra oficina en Cabildo 247 de San Rafael Mza.

Las colaboraciones se reciben hasta el día 20/06/2017

Mail Innovation.team4x4@gmail.com

Fanpage: Innovation Team 4×4

San Rafael, 08 de Junio de 2017

Al Señor

DIRECTOR GENERAL DEL CA-NAV Ref.: INNOVACION DE AYUDA

Don JUAN PABLO SISTERNA SOLIDARIA A NUESTRO PASO

S__________/_____________D (At. SR ENEAS PUIGGROS)

-FERNANDO DANIEL HERNÁNDEZ, piloteando este innovador proyecto solidario a nuestro paso, de este Gran Desafío/Campeonato del CA-NAV y junto a un grupo unido y de gran empuje; su Copiloto Martín Riva; y su férreo e íntimo equipo: Sofía, María Daniela y Darío; María de los Ángeles y Facundo; Martín; Rodrigo; Diego; Andrés; María Emilia; y como siempre Mamá y Papá; hoy decimos: -“SAN MIGUEL DE TUCUMAN ALLÁ VAMOS”-

Y yendo a lo concreto, urgidos por el avaro tiempo, ya hemos mantenido contactos en el lugar de nuestro próximo destino para los días 23,24 y 25 del corriente, con el Sr Eneas Puiggros, a cargo del área publicidad del CA-NAV, quien me manifestó coincidencias de voluntades con el Gobierno de San Miguel de Tucumán, que aunará esfuerzos con nuestro proyecto para llegar a más y más grupos que hoy, con menos recursos pero con una gran voluntad de ayuda hacen lo humanamente posible; tal es el caso del Comedor Infantil “Don Bosco” a quien en esta oportunidad dirigiremos nuestro esfuerzo, traducido en mercaderías, ropas, calzados, útiles escolares, artículos varios de artesanías, carpintería, electricidad, etc, etc.-

Esto ya es un hecho; pero nuestro proyecto, en su esencia férrea de ayuda solidaria, encierra y siembra el inicio de ir dejando puntos estables, en marcha y sin retorno, de colaboración, intercambio y ayuda permanente con todos y cada uno de los puntos en los cuales vayamos participando y gestando ayuda.

-IMPOSIBLE PARARNOS Y NO AYUDARNOS-

Ahora bien, como ya dijimos, estamos en marcha. Solo pedimos a quien corresponda en cada lugar o punto de competencia; allanar y ayudarnos en nuestro tan deseo altruista; empresa en la cual no habrá ganadores, la recompensa desborda en satisfacción de hacer llegar a más y más gente –NIÑOS-; los que por esta gran brecha de desigualdades nos hace doler el alma en muchos y tantos hogares de este nuestro gran y bendito país.

Queremos destacar el porqué de la elección del CENTRO DON BOSCO; quien con sus más de 50 años de existencia es un ejemplo preponderante y de los modelos a seguir que tanta falta nos hacen a lo largo y ancho del mundo. No solo ofrece y da desayunos, almuerzos y meriendas a más de 100 niños semanalmente, si no que cuenta con talleres de aprendizaje y terminalidad primaria y secundaria para adultos; lo que nos da una pauta clara, que todas y las más diversas colaboraciones son más que necesarias y bienvenidas.

-Nuestro cronograma y solicitud de acciones para cada uno de los que colaboren será el siguiente:

1- Las donaciones que se reúnan en San Miguel de Tucumán, tienen que ser entregadas en nuestro VIVAC que va a estar enclavado en el Hipódromo, y serán recepcionadas y contabilizadas por nuestro grupo colaborador.

2- Las donaciones que hayan sido recolectadas en otras ciudades y puntos tienen que ser acercadas a nuestro VIVAC del lugar precitado del punto 1.

3- Las donaciones de nuestra zona, (San Rafael, Gral Alvear, y distritos aledaños) tienen que ser llevados al domicilio de nuestro Transporte sito en calle Cabildo 247 de la ciudad de San Rafael.

4- Las donaciones que puedan juntarse en nuestra otra zona de influencia del Norte Neuquino, serán recepcionadas y contabilizadas debidamente en nuestro depósito del Transportes y Distribuciones MENDOZA ubicado en la ciudad de Chos Malal.

5- En los casos detallados en los puntos 3 y 4 tenemos que poner como fecha límite de recepción al día Martes 20/06/17; y el día Miércoles 21 nos encargaremos de ordenar, inventariar y cargar en nuestro transporte todo lo recepcionado y será llevado al VIVAC asignado en el predio ubicado en Hipódromo de la Ciudad de San Miguel de Tucumán.

Agradecemos y contamos con vuestra anuencia y colaboración; lo cual nos ayudará a ayudar.-

Quedo a total y entera disposición, inherente a lo cual transcribo a continuación mis datos, e-mail, fan page (fb), y teléfonos de contacto:

Fernando Daniel Hernández

DNI: 36.629.171

Domicilio: Cabildo 247 – San Rafael, Mza (5600)

E-Mail: bdanielhernandez10@hotmail.com

Fan page (Facebook): Innovation Team 4X4

Teléfonos: 0260-154579694/0260-154531180/0260-154397228/0260-154203023

Todo lo ut-supra manifestado, será puesto en copia:

-Dirección General del CA-NAV en la persona de su director Sr. Juan Pablo Sisterna.

-Gobernación de San Miguel de Tucumán

-Dirección del Comedor “CENTRO DON BOSCO”, sito en Pasaje Felix Frías 555 de San Miguel de Tucumán

-Distintos medios de difusión de nuestra zona

-Editora de nuestra página “INNOVATION TEAM 4X4”, Srta Lic. María Daniela Hernández.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios