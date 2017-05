Habilitaron las Foto-Multas

San Rafael, al igual que otros puntos del país tiene ya habilitadas las foto-multas desde la habilitación del cinemómetro móvil, elemento que cuenta la Policía Vial, que es un instrumento para medir la velocidad y resguardar la seguridad en las rutas y caminos.

El infractor sea o no detenido en el control policial, la multa le llegará al domicilio del titular del rodado, sea o no infractor. La novedad es que tiene conexión a internet, lo que hace que el sistema sea eficiente, para que llegue la multa al Juzgado Vial.

El Jefe de la Policía Vial en San Rafael, Subcomisario Gustavo Manquepí, explicó por la Radio Nacional San Rafael, el funcionamiento del equipo que mide la velocidad y toma la fotografía de los vehículos, aclarando que no es necesario notificar al infractor antes de que el Juzgado vial le envíe la multa a domicilio.

El funcionario recordó que el radar se va desplazando por toda la zona sur, incluyendo los departamentos vecinos. “Se implementa el puesto de control detrás de un cartel demarcatorio de línea horizontal que especifique una máxima –ejemplificó el subcomisario- digamos, 60 km. y el primer puesto de radar se coloca a 15 o 20 m detrás del mismo y allí es donde el equipo saca la foto del costado trasero del vehículo que detecta la chapa patente”.

Es importante aclarar que el radar está programado para reaccionar ante un 10% más, por sobre la velocidad permitida, es decir que saca la foto a un vehículo que supera los 68 o 70 km/h en una zona donde la máxima está establecida en 60. “El radar saca la foto con la velocidad, la patente y la hora en la que pasó ese vehículo que ya está infraccionado” expresó Manquepí.

Luego, el segundo puesto de control se coloca en lugar visible y seguro, también al costado de la ruta “ahí los efectivos policiales detienen a los conductores y les notifican que han pasado en infracción vial.” No obstante el subcomisario admitió que si pasan 10 vehículos en infracción los 5 o 6 efectivos en el operativo no pueden detener a todos “más aún si ya están controlando a los autos detenidos y entonces un conductor puede recibir en su domicilio de parte del juzgado Vial, la multa con la foto de la infracción” aunque no haya sido notificado o retenido durante el operativo.

Finalmente el jefe Vial aconsejó a los conductores a estar pendientes y ser respetuosos de la cartelería para evitar inconvenientes y siniestros viales a la vez que reconoció que la cartelería existente es escasa y “sería muy importante incorporar más.”

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios