Hackearon la cuenta de Facebook de Cornejo: “Que no falte el fernet porque me muero”

Pusieron mensajes como “bájense los sueldos, chorizos” y extrañas fotos. El gobernador reaccionó y explicó se habían metido en su cuenta.

El perfil oficial de Facebook del gobernador Alfredo Cornejo anoche sorprendió a varios, ya que empezaron a aparecer posteos muy raros para ser de un mandatario.

En una de las leyendas decía: “Saquen la cara”. En otra, “Bájense los sueldos, chorizos”, en clara alusión al dietazo de los legisladores, que se agregaron un 30% más en concepto de pasajes y representación. Otro comentario aseguraba:”El viernes sin falta bro caete con toda la flia a casa”. “Y el escabio obvio…Que no falte la Montero” (en relación a la vicegobernadora Laura Montero). Ante la sorpresa de todos, Cornejo respondió: “Que no falte el fernet porque me muero“. “Aguante el chori y el escabio”, fue otra frase. También apareció la foto de un policía con un preso con el pecho tatuado “fuck the police”

Obviamente que el gobernador no era, y apenas se dio cuenta borró, pidió perdón y aclaró que alguien había tomado su cuenta.