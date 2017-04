Hasta el martes, cielo nublado y lluvias

Este domingo no se modificó el pronóstico de lluvias y cielo nublado hasta los próximos dos días. La misma situación, del otro lado de la cordillera. El pronóstico, actualizado.

No es común lo que está pasando ahora con el clima: pronóstico de cielo nublado con lluvias durante tres días seguidos. Si bien los pronósticos no permanecen fijos a lo largo del día y es normal que con el correr de las horas hayan variaciones, no ha sido así en el transcurso de este domingo, por lo que se confirma la situación actual para los próximos dos días:

Y el pronóstico extendido es el siguiente:

En cambio sí hubo una leve variación en el pronóstico local, emitido por Contingencias Climáticas: a diferencia de lo difundido anoche y hoy, esta tarde, en su pronóstico extendido, descarta precipitaciones para el martes:

Además rige otro alerta, de vientos intensos en la cordillera:

Por otra parte, en la región central de Chile la situación es parecida a la de Mendoza. La Dirección Meteorológica del vecino país emitió esta tarde una alerta por lluvias desde la tarde de hoy hasta la madrugada del martes. Y no descartan tormentas eléctricas aisladas. Afectará a las regiones de Coquimbo y El Maule. Además la Onemi declaró alerta temprana preventiva por lluvias en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

