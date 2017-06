Hoy se dicta la sentencia en nuevo juicio por delitos de lesa humanidad

La Fiscalía Federal ha pedido perpetua para 14 acusados, penas menores para otros 11 y la absolución de dos.

Hoy a las 12.30 en la sede de la UTN el escenario del final de otro juicio por delitos de lesa humanidad iniciado por la Justicia Federal en marzo de 2015 contra 27 acusados entre los que hay ex militares, policías y actores civiles que respondieron a lo largo de varios meses a las acusaciones por distintos hechos ocurridos durante los años previos y durante la dictadura militar iniciada en 1076 en perjuicio de 72 personas de las cuales 14 permanecen aún como desaparecidas.

El fiscal general Dante Vega y el fiscal subrogante Pablo Garciarena pidieron la pena de prisión perpetua para 14 de los 27 acusados, penas de entre tres años y diez años de prisión para otros 11 y la absolución de los dos restantes.

Los pedidos de perpetua incluyen al militar que fuese comisionado municipal (intendente), Luis Alberto Stuhldreher; a miembros del Departamento de Informaciones policial, el D-2: el integrante del grupo de tareas de San Rafael Juan Roberto Labarta; el oficial ayudante Daniel Ernesto Huajardo Martínez y el oficial Oscar Raúl Pérez Fernández, el ex jefe de la División Cuerpos de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza, Pierino David Massaccesi, el ex titular de la Unidad Regional II, Raúl Alberto Ruiz Soppe, el ex oficial de la Oficina de Sumarios de la Seccional 32° de San Rafael, Hugo Ramón Trentini (también , el jefe de Operaciones (D-3) de la Policía mendocina, Orlando Gerardo Gutiérrez Álvarez, los tenientes de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Aníbal Alberto Guevara y Miguel Ángel Báez.

En la nómina también aparecen el teniente de la VIII Compañía de Ingenieros de Montaña Carlos Alberto Ochoa y los ex miembros de la Sección de Inteligencia 144 de San Rafael, el organismo castrense de espionaje en la zona: su jefe, Luis Ricardo Rizo Avellaneda; el sargento ayudante Cecilio Oseas Martínez; y el sargento Juan Armando Giovarruscio.

La mayoría de ellos ya cumplen condenas dictadas en el primer juicio por delitos de Lesa Humanidad que se desarrolló en 2010 en este departamento sureño.

Los escenarios de estos crímenes fueron, según las pruebas presentadas las sedes de la Municipalidad de San Rafael, varios organismos de la Policía provincial en San Rafael y la dirección de inteligencia (D2) en la capital mendocina, la Penitenciaría de Mendoza, unidades del Ejército y de Gendarmería, entre otras establecimientos que funcionaron como centros clandestinos de detención, torturas y exterminio

