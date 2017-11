Impuesto al vino: Cornejo negociará con Dujovne

El gobernador se reunirá este miércoles con el ministro de Hacienda de la Nación para intentar lograr la eliminación del gravamen. Según Clarín, la Casa Rosada está dispuesta a ceder.

El gobernador Alfredo Cornejo mantendrá este miércoles una reunión con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para tratar el impuesto al vino que intenta aplicar la Nación.

El Gobierno nacional estaría dispuesto a dar marcha atrás con el arancel, según lo aseguró el diario Clarín citando fuentes de Hacienda en off the record, aunque no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Por el contrario, desde el Gobierno provincial admiten que la posición de Dujovne “es dura”, aunque esperan los resultados del diálogo.

Cornejo y Dujovne mantendrán un encuentro a solas a las 17.30, detallaron fuentes del Ejecutivo. La reunión servirá para que Cornejo plantee en persona los reparos de la Provincia al gravamen del 10% que se intenta imponer al vino para mercado interno.

El gobernador cuenta con el respaldo de todo el arco político provincial, además del de las cámaras empresarias. Dujovne dijo días atrás estar dispuesto a llegar a consensos en la reforma tributaria que impulsa, aunque sus mensajes han sido poco alentadores para el caso puntual del vino.

