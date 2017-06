La CGT podría movilizarse antes de las elecciones

Para Pablo Moyano, el Gobierno tiene que entender que “la cosa está jodida y hay mucha bronca en la gente”, aseguró.

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, advirtió que organiza junto a distintos sectores gremiales una “gran movilización” en julio para que el presidente Mauricio Macri “entienda” que “la cosa está jodida y hay mucha bronca en la gente”.

“Varios sectores del sindicalismo están preparando una marcha importante para julio”, adelantó Moyano, quien también es secretario gremial de la CGT.

En ese sentido, advirtió que “si la CGT no adhiere, muchos gremios vamos a acompañar esa protesta”.

Al plantear que “algo hay que hacer”, el referente sindical señaló que “no podemos mirar para otro lado cuando siguen cerrando empresas, a las paritarias le pusieron un techo, la inflación no cede, el Impuesto a las Ganancias no lo modificaron y no hay un aumento de emergencia a los jubilados”.

Además, sumó a sus críticas al Gobierno “el papelón que hicieron con las pensiones de los chicos con capacidades diferentes”, por lo que remarcó que “tiene que haber una reacción”.

En declaraciones a radio Diez, advirtió que si Cambiemos “llega a tener una victoria en octubre, se va a venir un ajuste brutal, en los estatales y municipios, y van a querer introducir la flexibilización laboral en la totalidad de los gremios, con la productividad y el presentismo”.

“Desde el peronismo estamos haciendo mucho para que eso ocurra, con las divisiones tanto en la provincia (de Buenos Aires) como en otras, y eso va a ayudar al Gobierno para que gane”, lamentó.

Sobre la protesta, dijo por último “no saber” si será “un paro general o una gran movilización”, pero la consideró necesaria para que “el Presidente y todos estos personajes que tiene a su alrededor entiendan que la cosa está jodida y hay mucha bronca en la gente”.

El sindicalista también pidió al presidente y al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que “dejen que las paritarias sean libres” porque cuestionó que “antes de una elección ya pusieron un techo, de un 20 por ciento” para la suba salarial.

En ese marco, sostuvo que desde el gobierno “cuando atacan a los gremios no atacan a los dirigentes” sino que, opinó, “atacan para debilitar a los trabajadores”.

“Los constantes ataques a ‘las mafias sindicales’ o a los abogados laborales son para que los trabajadores cuando salen de la fábrica no puedan reclamar por sus derechos”, sostuvo y señaló que “siempre atacan a los dirigentes sindicales para flexibilizar el trabajo y que no puedan reclamar paritarias libres”.

Moyano consideró que “esta política es peor que los años ‘90” y aventuró que “si el gobierno gana en octubre se va a venir un ajuste brutal” porque, estimó, “va a querer imponer la flexibilización laboral en todos los gremios”, aseguró.

“Lamentablemente desde el peronismo estamos haciendo mucho para que eso ocurra. Las divisiones del peronismo le sirven al gobierno para imponer el ajuste”, reflexionó.