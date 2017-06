La Corte limitó el pago que deben realizar aseguradoras por un siniestro automotor

Para las empresas el fallo pone fin a una situación muy riesgosa porque existían fallos que obligaban a las aseguradoras a pagar sumas superiores a las del monto del contrato

La Corte Suprema, por mayoría, declaró la validez del límite de cobertura establecido en el contrato de seguro obligatorio automotor. La situación, que beneficia a las aseguradoras, puede generar un dolor de cabeza a los implicados en un siniestro, ya que dicho límite puede ser menor al reclamo establecido en el momento del accidente.

“Estamos muy conformes con el fallo porque establece claramente que el seguro no puede funcionar si no se respetan las condiciones del contrato. La Corte define algo muy importante que es el hecho de que el seguro no implica que deban repararse todos los daños producidos al tercero, sino solo los establecidos en el contrato entre el asegurador y el asegurado”, dijo Francisco Astelarra, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguro (AACS).

“Esto pone fin a situación muy riesgosa porque existían fallos de Cámara y de primera instancia que obligaban a las aseguradoras a pagar sumas superiores a las del monto del contrato, lo que implica la ruina del instituto asegurador porque en esta situación no existía precisión sobre la suma asegurada”.

Los efectos del fallo

Los asegurados tendrán que contratar coberturas voluntarias de responsabilidad civil para estar protegidos más allá de los montos que garantiza la compañía de seguros.

Actualmente la cobertura obligatoria de responsabilidad civil en el caso de automotores es de $ 300.000 y algunos servicios específicos como los de “todo riesgo” o “terceros completo” incluyen una cobertura de responsabilidad civil voluntaria de hasta $ 4.000.000. Pero según dijeron fuentes del sector, hay algunos fallos que imponen resarcimientos aún superiores a esa cifra.

Si el asegurado no tiene una cobertura voluntaria que lo proteja sobre todo el daño, deberá responder con su patrimonio personal, ya que ahora la aseguradora no responderá más allá de lo que fijó el contrato.

Otra cuestión es que el fallo también podría tener implicancias en las coberturas de responsabilidad civil de edificios públicos como escuelas y en el caso de los médicos por mala praxis.

En la actualidad el parque automotor alcanza los 13 millones de vehículos, de los cuales un 68% (alrededor de 10 millones) poseen seguro obligatorio de responsabilidad civil. Pero solo alrededor de 8 millones de vehículos poseen adicionalmente una cobertura voluntaria por daños a terceros.

Fuente Cronista.com

