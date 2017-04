La Escuela IRIS siempre ha recibido ayuda de la actual gestión provincial

Con respecto a la nota que saliera en medios de San Rafael relacionada al acercamiento del Ejecutivo Municipal al IRIS, manifestando que el gobierno de la provincia habría incumplido con el pago de subsidios, la diputada María José Sanz, quien se ha acercado en varias oportunidades a esta institución informó lo siguiente:

“Lo primero que debemos tener en cuenta es que estamos hablando de dos cosas distintas. El IRIS es una escuela y un instituto de rehabilitación. La escuela IRIS, alberga a 83 alumnos, entre primario y secundario con modalidad artística, todos ellos con discapacidad. Esta escuela funcionando muy bien y sus docentes están cobrando en tiempo y forma sus salarios como hace tiempo no sucedía, especialmente en la ultima parte de la gestión de Perez, y son salarios subsidiados que provienen del gobierno de la provincia de Mendoza a través de la Dirección General de Escuelas.

La otra parte, el instituto de rehabilitación atiende, entre particulares y por OSEP, aproximadamente a 30 personas discapacitadas que van a hacer sus ejercicios de rehabilitación. Este instituto tiene algunos problemas edilicios por lo que no ha contado con la habilitación de discapacidad de la provincia, lo cual ha provocado que se retrase el pago de un convenio que tiene el instituto con la provincia de Mendoza, el que asciende a $50.000 mensuales.

Personalmente he realizado gestiones sobre el expediente, ya que se había extraviado durante mucho tiempo ; y lo hemos encontrado en el archivo de las bodegas Arizu. A partir de ese momento recomenzó el trámite para que puedan cobrarlo. Hecho este trámite, los inspectores de discapacidad del ministerio revisaron el espacio como corresponde y detectaron algunas falencias por lo que le solicitaron a las autoridades del IRIS que la pusieran en condiciones (algunas ventanas, tragaluces etc.). Cabe aclarar que el instituto está trabajando en el mejoramiento edilicio para nuevamente tener la habilitación de discapacidad y retomar este convenio con la provincia que ahora asciende a $75.000.

Todo está ordenado. El subsecretario de Salud, Oscar Sagas, está informado de la situación, y a la espera de que se concrete la habilitación del espacio.

El gobierno provincial ha colaborado en este proceso con el plano eléctrico ,además de aportar bandera de ceremonia y material didáctico para su funcionamiento.

Respecto de las declaraciones del Sr. Intendente a los medios, no está en mí malinterpretarlas, sino por el contrario celebro que se acerque a esta institución, tal como lo ha hecho el gobierno provincial. Esto lo ayuda a tener información fehaciente de todo lo que allí sucede para no caer en errores, y su aporte económico sería bueno para poder terminar las remodelaciones.

Lamentaría que sus declaraciones, al ser un año político muy intenso por las elecciones que se avecinan, sean malinterpretadas por los familiares de los concurrentes o la población en su conjunto, ya que son muchos los sanrafaelinos que colaboran con esta institución y desviar su obra a un plano político sería inadecuado. Sabiendo del aporte del intendente, descarto de plano que sea con fines demagógicos y me reconforta que el gobierno provincial y el municipal puedan trabajar para un bien común.

