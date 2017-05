La ilusión de las eleciones francesas

La elección del europeista Macron, hijo real del sistema bancario y de las fuerzas de la globalización, a la presidencia de Francia ha impedido, por un lado, la activación automática de los procedimientos de descomposición de una Unión Europea en el control alemán y ha creado, por otra parte, una ilusión increíble en los círculos burocráticos de Bruselas en cuanto a las perspectivas de su longevidad.

Sin embargo, una lectura minuciosa de los resultados de las elecciones presidenciales francesas no deja dudas. Un segmento importante – precisamente el 34% – del pueblo francés, que ha sido afectado mucho menos que otros pueblos de la Eurozona y la Unión Europea por las políticas neoliberales extremas de austeridad salvaje, expresó su aversión a la construcción burocrática europea antidemocrática en esta segunda ronda.

Y de hecho, esto sucedió a través de una estructura política de extrema derecha con un pasado racista estigmatizado que durante años estuvo al margen del sistema político francés. Si el izquierdista antieuropeo Mélenchón, que no provoca ningún temor al pueblo francés, ha logrado pasar a la segunda ronda, la elección de Macron habría sido insegura, teniendo en cuenta que el 50% del electorado francés votó con euroescepticismo en la primera ronda de las elecciones.

En cualquier caso, la Unión Europea se parece ahora a una mujer que sufre de una enfermedad incurable cuyos médicos le dan cinco años más para vivir, y que la Unión Europea no puede, en ningún caso, existir sin Francia. Es cierto, sin embargo, que las políticas anti-populares neoliberales que Macron aplicará y que serán dictadas por Bruselas, básicamente por Berlín, devaluarán los derechos sociales y laborales del pueblo francés y provocarán su ira justificada.

Por lo tanto, en las elecciones presidenciales francesas de 2022, y si la bomba de la economía italiana aún no ha explotado – lo cual es bastante improbable – las fuerzas políticas para hacer estallar la Unión Europea, que nunca tendrá una cara social y democrática, sin duda revertirán el resultado de la elección actual y ganarán por una gran mayoría.

Los Alemanes, por supuesto, ahora tienen todo el derecho de disfrutar y celebrar la elección de Macron, que preservará, aunque sea temporalmente, la Eurozona y la Unión Europea, de la que han ganado más, mientras que la mayoría está perdiendo. Específicamente, el superávit comercial alemán, que es un fenómeno estructural y no sólo una coincidencia, se debe ciertamente a la gran competitividad de la economía alemana, pero también es escandalosamente reforzado por el mecanismo de funcionamiento del euro, ya que la moneda común no permite que los países deficitarios de la zona del’euro a devaluar su moneda, hecho que los condena a un círculo vicioso de baja competitividad y déficits persistentes.

Desde la adopción de la moneda del euro, el superávit comercial de Alemania ha seguido una frenética tendencia al alza. Así, en 2016, alcanzó un nivel históricamente alto de 252.900 mil millones de euros, según la información oficial de la Oficina Alemana de Estadística, cuando el superávit comercial de toda la Eurozona para el mismo año ascendió a sólo 273.900 mil millones de euros. ¡Esto significa que Alemania produce el 92,33% del superávit comercial total de la zona euro!

Durante el mismo período de la moneda del euro, y con la excepción de algunos años, el déficit comercial de Francia registró tendencias generalmente en aumento. Así, en 2016, de acuerdo con un anuncio de la Aduana Francesa, se situó en 48.100 mil millones de euros, y la cuota de mercado de Francia en la zona del euro se redujo significativamente, pasando del 17% en 2000 al 13,6% en 2015 y al 13,4% en 2016. El déficit comercial del año anterior (2015) ascendió a 45.000 mil millones de euros.

Al mismo tiempo, la economía francesa se enfrenta a otros problemas graves. Como consecuencia, la deuda pública está en constante expansión y ahora se sitúa en cerca del 100% de su Producto Nacional Bruto. El desempleo, que afecta particularmente a los jóvenes de menos de 25 años, casi uno de cada cuatro está desempleado, representaba el 10% de la fuerza laboral a finales de 2016, reafirmando los esfuerzos fallidos del presidente Hollande para reducirlo. Al mismo tiempo, Alemania goza de tasas de empleo muy elevadas, ya que el desempleo es históricamente bajo, ya que no supera el 3,9% de la mano de obra.

Hace 15 años, Francia y Alemania tenían un nivel de vida similar. Pero en la actualidad, los alemanes son un quinto más ricos, aunque ambas economías acogieron con beneplácito la moneda del euro en 2002 con el desempleo de alrededor del 8% de la mano de obra.

En consecuencia, incluso si Macron iba a sorprender a todos – lo que, por supuesto, no va a suceder – y decidió, sobre la base también del peso específico que Francia tiene desde que el país es la segunda potencia económica en la zona del euro, a impulsar fuertemente un cambio de actitud en la Unión Europea y en la Eurozona, lo que mejoraría claramente la economía francesa y, además, beneficiaría a las economías inestables de los otros países del Sur europeo, se estrellaría contra un enorme y poderoso muro que es decir la posición rígida y firme de Alemania. Y esto sucede porque los Alemanes – quienquiera que esté al volante de su país – nunca aceptarán el relajamiento de la austeridad y las reglas “sagradas” de la disciplina presupuestaria. Los Alemanes han sido más que obvios de que desean usar la zona del euro para su beneficio y en detrimento de todos los demás, y nunca podrán volver voluntariamente a su moneda nacional, el mark, porque eso llevaría al colapso de sus exportaciones. Los Alemanes quieren ganar cada vez más, preservando la zona del euro como es durante por un largo período de tiempo, y en realidad no les importa si los otros están perdiendo o incluso están siendo destruidos, como es el caso de los Griegos.

Por lo tanto, en esta Unión Europea, dominada y reinante por Alemania, la noción de solidaridad y ayuda mutua no sólo no existe, sino que ha sido tirada como basura en la papelera. Por lo tanto, se está probando sin lugar a dudas que la realidad no es un ensayo pesado, ya que tales ideas han sido registradas en los tratados fundadores de la entonces CEE, pero en su lugar es cruel e inexorable. Por lo tanto, la unión de las economías poderosas e impotentes y su estrecho abrazo a través de la moneda del euro ya ha demostrado ser un error criminal.

En conclusión, las elecciones presidenciales francesas no sacudirán a los burócratas ricamente pagados en Bruselas ni a los líderes políticos de Berlín que, rendidos a su felicidad y vanidad, seguirán imponiendo a los países de la Unión Europea de políticas extremistas neoliberales de austeridad salvaje que ponen los pueblos esn la pobreza y miseria.

Sobre el autor

Isidoros Karderinis nació en Atenas, Grecia, en 1967. Es novelista, poeta y columnista. Ha estudiado ciencias económicas y ha completado estudios de postgrado en economía turística. Sus artículos han sido republicados en periódicos, revistas y sitios en todo el mundo. Sus poemas han sido traducidos en Inglés, Español y Francés y han sido publicados en revistas literarias y en páginas literarias de los periódicos. Ha publicado siete libros de poesía y dos novelas. Cinco de estos han sido publicados en Estados Unidos y en Gran Bretaña.

Elementos personales

E-mail:skarderinis@hotmail.gr

Facebook: Karderinis Isidoros

Twitter: isidoros karderinis

