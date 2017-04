La piedra del escándalo fue la presidencia de la Comisión de Obras

El concejal UCR-FCM Mauro Bignert, aclaró por que no daban quórum en la inauguración de Sesiones Ordinarias por que el sector no obtenía la Presidencia de la Comisión de Obras del HCD.En consecuencia no pudo inaugurarse el período legislativo 2017.

“Nunca quisimos tomar esta decisión, pero es la herramienta legal nos permite adoptar esta postura”, dijo Bignert. La UCR-FCM quería presidir las comisiones de Legislación y Obras Públicas, para controlar las acciones del intendente, pero el oficialismo pretendía quedarse con todas las comisiones.

“Desde que entramos a cuarto intermedio hasta las dos de la tarde, ni con el presidente del Concejo, ni con el Intendente, no hubo forma de acordar y es una manera de actuar por la que nos sentimos avasallados en nuestras funciones”, expresó Bignert.

El concejal Daniel Herrera, estaba al frente de la comisión de Obras desde el año pasado, y quería continuar,al frente de la misma, pero el PJ designó a la concejal Fabiana Esperanza.

Sobre la expresión de Félix “no cree que esto le vaya a gustar al Gobernador Cornejo”, Bignert señaló que la decisión de no asistir al recinto era la única “posibilidad de defender lo que creemos que es correcto y con el apoyo del Gobierno”, y dijo “no es que con este episodio se vaya a romper la buena relación, Félix – Cornejo”.

“Tampoco hubo una orden desde la dirigencia de no acompañar la sesión y la lectura del discurso, en ningún momento nos pidieron tal o cual medida, pero sí contamos con el apoyo para defender nuestra posición”.

