La respuesta de Lucas Quesada por el corte del Atuel

El Vicepresidente del EMETUR Lucas Quesada dio su opinión con relación al corte del agua del Río Atuel en Semana Santa la que reproducimos integramente:

“El regalo de pascuas a los operadores turísticos de parte de Paco Pérez, Emir Félix y Oscar Demuru.

Es lamentable el manoseo y uso político que se le da a todo cuando cae en manos Kirchneristas. Lamentablemente, luego de varios intentos, fallidos por cierto, San Rafael no tendrá agua en el Río Atuel. Cabe recordar que el actual encargado de Irrigación es sanrafaelino y responde directamente al Intendente de San Rafael, Emir Félix. Ahí es donde me pregunto ¿El no podría haber mediado al respecto? O es más fácil victimizarse y echarle la culpa a otros como ya lo ha hecho en otras oportunidades.

Creo firmemente que la producción y el Turismo son los dos grandes pilares del desarrollo económico del departamento y es una pena que nuestro intendente no interceda en esta decisión y hacer esta situación lo menos traumática posible. Siendo el turismo una actividad importante que genera puestos de trabajo genuinos y ha ayudado a muchos sanrafaelinos a desarrollarse de manera profesional en esta actividad.

Desde el Emetur, del que soy parte desde el inicio de la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, hemos trabajado para posicionar nuevamente al sur provincial como uno de los destinos turísticos más atractivos a nivel nacional y por qué no internacional. Pero lamentablemente estás decisiones empañan todo el trabajo realizado.

Sin dudas, esto será un coletazo para los prestadores turísticos que se esfuerzan a diario por tener buenos precios con excelente calidad de prestaciones y que tienen al Atuel como principal herramienta para desarrollar sus actividades. Pero bueno, como reza el título espero que este sea el último regalo de la nefasta gestión del ex gobernador Francisco “Paco” Pérez y de Oscar Demuru, hombre de Félix, y un simple reemplazo hasta que tengamos a un nuevo Superintendente General de Irrigación que tengan la suficiente capacidad de discernir en pos de las necesidades de todos los sectores que hacen al departamento”.

*por Lucas Quesada

