Las Estrellas fueron censuradas en Mendoza y estalló la polémica

Un canal de Mendoza decidió suprimir el beso entre Florencia y Jazmín.

Las Estrellas es una de las ficciones más vistas en la televisión nacional y cuando sucede algo con algunas de sus protagonistas las polémicas no demoran en llegar.

En esta oportunidad, fue la historia de amor entre Jazmín (Julieta Nair Calvo) y Florencia (Violeta Urtizberea) la que levantó polvareda cuando el canal 7 de Mendoza decidió suprimir la escena de beso entre ellas.

Al parecer, las autoridades de la emisora decidieron no poner al aire este esperado momento porque transmiten la ficción en un horario de protección al menor.

Sin embargo, esta actitud fue fuertemente repudiada por una de las protagonistas de la novela, quien decidió hacer su descargo en una reciente entrevista con la revista Pronto.

“Eso de que fue quitada la escena porque el programa se emite a las cinco de la tarde… La verdad que la censura me da mucha pena y es una gran pavada. ¿Por qué muestran un beso entre un hombre y una mujer y no entre dos mujeres? No veo el por qué”, se preguntó la actriz.

“La escena era totalmente ingenua y bien de novela romántica blanca, en la que los actores sólo se besan y punto. No es que estábamos teniendo relaciones sexuales… Ahí podría llegar a entender lo del horario de protección al menor y demás. ¿Pero un beso? No hay por qué censurarlo”, agregó.

En tanto, esta postura fue bien recibida por Jey Mammon quien se sumó a la cruzada de la actriz y manifestó su repudio en las redes sociales.

“Todo el repudio a Canal 7 de Mendoza que eliminó este besos hermosísimo de Las Estrellas. Mi deseo es que quien tomó esta espantosa decisión se dedique a otra cosa”, escribió el actor para expresar su enojo que, de inmediato, generó una catarata de tuits en contra y a favor de su manifiesto.

