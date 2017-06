Las listas únicas reabren el debate sobre la utilidad de las PASO

Referentes de las principales fuerzas ratificaron la importancia de su vigencia y otros se pronunciaron a favor de derogarlas.

La conformación de listas únicas en la mayoría de los espacios políticos reavivó la discusión sobre la utilidad o no de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO,) a tal punto de que referentes de las principales fuerzas ratificaron la importancia de su vigencia y otros se pronunciaron a favor de derogarlas.

El principal referente de Cambiemos en el Senado, Federico Pinedo, declaró a Télam que las PASO “son un buen sistema y sirven porque le permiten a la gente común participar en la designación de los candidatos”, ya que, de lo contrario, “a los candidatos los elegirían cuatro personas”.

“Antes muchos partidos elegían a dos personas y en otros había internas de afiliados en un momento en que el peronismo, por ejemplo, tenía un millón de afiliados. Ahora los partidos, en vez de un millón de afiliados, deben tener 20 mil y, entonces, no es lo mismo que 20 mil personas decidan el futuro de nuestro país a que lo decidan millones de personas”, indicó Pinedo.

Por lo tanto, acotó que “es mejor que toda la gente pueda participar” y recordó que fue autor de un proyecto de ley para la implementación de internas abiertas antes de que se aprobara la normativa que rige actualmente.

Por su parte, el jefe del bloque de senadores nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Miguel Pichetto, entendió que las PASO “tienen sentido” ya que “marca tendencias” de cara a las elecciones generales de octubre.

No obstante, aceptó que no responden actualmente “al verdadero sentido que tiene la ley de preselección de candidatos”.

En el peronismo, no son pocos los que sostienen que “la debacle del PJ es tal que no está claro cuándo va a poder eventualmente reconstituirse”, por lo que las PASO “brindan un indicador fuerte, son un anticipo de octubre ,y si alguno obtiene mucha ventaja ahora, se puede trabajar para revertirlo”, sostuvo otro legislador del PJ que prefirió el anonimato.

Desde el Poder Ejecutivo, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, aclaró que, cuando se discutió la reforma electoral el año pasado, fue el propio Gobierno el que había planteado modificaciones para que sean “optativas para los ciudadanos” y para que “aquellos partidos políticos que tuvieran lista única no se presenten”.

Sin embargo, explicó, esa iniciativa no prosperó por la posición de los principales representantes políticos del Parlamento.

Desde el Frente Renovador, la diputada nacional Margarita Stolbizer consideró que las PASO “no sirven para nada” y recordó que presentó proyectos “para derogar esa norma” porque no están dispuestos a cumplirla ni siquiera los que la impulsaron”, dijo en alusión al kirchnerismo, promotor de la propuesta votada en 2009, cuya principal referente, la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, optó por conformar un frente por fuera del PJ y eludió así una competencia con el ex ministro Florencio Randazzo en las PASO.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, fue más lejos y no sólo planteó la ineficacia de las PASO al señalar que “no tienen sentido” sino que coincidió con los dichos de la vicepresidenta Gabriela Michetti formulados hace dos meses respecto a la posibilidad de abrir un debate en torno a las elecciones de medio término.

La ineficacia de las PASO “se planteó cuando se discutió la reforma política y no se encontró eco”, dijo el jefe comunal, quien apuntó al FPV y al Frente Renovador como sectores de la oposición que -dijo- se “engolosinan” con las elecciones cada dos años que, a su criterio, desconcentran a los que “deben gobernar”.

En tanto, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, fue otro de los referentes que se pronunció en contra de las PASO: “No tienen ningún sentido. Los mismos candidatos que van a estar en las PASO van a estar en octubre”. remarcó.

Weretilneck sostuvo que, después de las elecciones, habrá que discutir la utilidad de las primarias, dado que ahora sería “muy sobre la hora” y con “el proceso electoral muy avanzado” como para implementar algún cambio.

“Perjudicaría al Gobierno alterar las pautas democráticas ahora, pero es un tema que habrá de discutirlo después”, consideró el mandatario rionegrino.

El diputado Marcelo Monfort (UCR-Cambiemos) plasmó la misma idea en un proyecto de ley que el que propone que en las provincias donde no se definen candidaturas a través de la competencia interna, no se realicen las elecciones PASO.

“En gran parte de las provincias donde se definirán diputados, senadores o ambos, los partidos o frentes llegarán al cierre con una lista única. Por eso, en esas provincias realizar las PASO no tiene ningún sentido y el costo que representa para el país en caso de hacerse es enorme”, fundamentó el legislador sobre las PASO del 13 de agosto que, se calcula, costarán 2.800 millones de pesos”.

Télam

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios