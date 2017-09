Las Memorias de Viglietti en San Rafael

El trovador de una extensa trayectoria, considerado uno de los grandes exponentes del canto popular uruguayo y de gran reconocimiento en toda América latina, que legó canciones emblemáticas tales como “A desalambrar”, “Canción del hombre nuevo”, “Declaración de amor a Nicaragua”, “A una paloma”, “Esdrújulo”, “Che por si Ernesto” y “Esta canción nombra”, entre muchas otras, se presentará en distintos escenarios de Cuyo impulsado por el compromiso con la cultura latinoamericana de PI Producciones Independientes y el apoyo incondicional de la Universidad Nacional de San Luis, La facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, las Municipalidades de San Rafael y de Maipú, el Teatro Imperial y el Centro cultural Primera Estrella de San Juan.

Sobre el espectáculo el propio Viglietti a expresado “…Será una experiencia mixta, porque quizá habrá un público que me descubra, para el que todas las canciones serán nuevas, y habrá otro público fiel a su memoria para el que habrá reencuentros y sorpresas en el repertorio.”

Destacamos que luego de 60 años de trayectoria, Viglietti sigue siendo muy requerido en Europa, y este año volverá a Berlín para presentarse en un único concierto junto al reconocido actor Rolf Becker (El honor perdido de Katharina Blum). El artista alemán leerá en su idioma algunos textos de las canciones del cantautor uruguayo, tal como sucediera en los 70s con la actriz Julie Crhistie (“Darling”; “Dr. Zhivago”; “Fahrenheit 451”) en Londres y con el actor Jean-Louis Trintignant (“Z”, “Un hombre y una mujer”, “El Conformista”) en París, provocando experiencias muy intensas al comunicarse con públicos de otras lenguas a través de un lector mediador.

Habituado a los reconocimientos, Viglietti, no pudo ocultar su emoción al recibir la “Orden de las Artes y de las Letras de Francia, país al que lo une gran parte de su vida física y sentimental.

Su motivación por seguir cantando y componiendo la resume como: “…una necesidad casi biológica, aunque confieso que no soy de los que están todo el día concentrado en la música. Necesito salirme periódicamente de la condición de cantautor porque me doy cuenta de que siempre se trata de conexiones con lo exterior, con los semejantes y su aventura de vivir luchando por lo más justo.”

Sus “Canciones humanas” tal cual hoy las define, pueden ser de opinión, de conciencia, de amor, de paisaje, de reflexión sobre el interior de nosotros mismos, pero que siempre nacen de una sensibilidad compartida con los que porfiadamente seguimos imaginando un mundo diferente.

Paralelamente a su actividad como músico, ha realizado una intensa tarea de investigación, preservación y difusión de la música latinoamericana. Cuenta con un extenso archivo musical al que denomina “Memoria Sonora de América Latina”, que incluye además entrevistas a músicos y escritores realizadas en un lapso de 40 años de trabajo.​ Desde 1994 realiza el programa radial “Tímpano”​ por Radio El Espectador de Montevideo, que se retransmite en Argentina, Venezuela y Francia, en él incluye grabaciones de su archivo y nuevas entrevistas.

Desde 2004​ lleva adelante el programa televisivo “Párpado” por TV Ciudad (Montevideo)



Daniel Viglietti dejo una importante reflexión en una entrevista que le realizó Télam:

“Uno no es una máquina editora de canciones “políticas”, me parece que hay que tratar de ser leal a uno mismo, no traicionarse, saber que dentro somos un país con aduanas, con precipicios, con maravillas, con trampas. Adentro, en las entrañas del día a día, también hay un combate entre la memoria y el olvido, el valor y la cobardía, entre la transparencia y la niebla, entre el dolor y la alegría, todas parejas que bailan juntas este vals de estar vivos. Yo sigo cantando por la urgencia de hacer un mundo más justo y de no olvidar lo que nos fue arrebatado. Hay que seguir desalambrando, en el sentido literal y en el simbólico.”



Obra

Álbumes de estudio:

-Canciones folklóricas y 6 impresiones para canto y guitarra (Antar PLP 5024. 1963)

-Hombres de nuestra tierra (junto al narrador Juan Capagorry. Antar PLP 5045. 1964)

-La patria vieja. Segunda parte 1815-1816 (junto a Alberto Candeau. Antar – Sodre PLPS 5052)

-La patria vieja. Tercera parte 1817-1820 (junto a Alberto Candeau. Antar – Sodre PLPS 5053)

-Canciones para el hombre nuevo (Orfeo. 1968)

-Canciones para mi América (edición francesa. 1968)

-Canto libre (Orfeo ULP 90.537. 1970)

-Canciones chuecas (Orfeo ULP 90.558. 1971)

-Trópicos (Orfeo. 1973)

-Trabajo de hormiga (Music Hall. 1984)

-Por ellos canto (Orfeo. 1984)

-A dos voces (junto a Mario Benedetti. Orfeo. 1985)

-A dos voces (junto a Mario Benedetti. Orfeo. 1987)

-Esdrújulo (Orfeo, 1993)

-A dos voces volúmenes 1 y 2 (junto a Mario Benedetti. Orfeo CDO 047-2. 1994)

-Devenir (Ayuí / Tacuabé, 2004)

-Trabajo de hormiga (2008)