Libro mendocino, entre los mejores del mundo en el género turismo y vino

La publicación “Turismo del vino. La experiencia argentina”, de Gabriel Fidel, compitió a nivel internacional y representó a Argentina junto a 2 títulos extranjeros por el premio mejor libro del mundo 2017 en su categoría. Es decir que Turismo del Vino es el segundo mejor libro de Vino y Turismo del Mundo, y a partir de su próxima edición podrá llevar el Sticker oficial de los Gourmond Awards.

“Turismo del vino. La experiencia argentina” se editó en 2016 el sello de la UNCuyo, Ediunc, y representó a Argentina en el concurso internacional Gourmand World Cookbook Awards que se celebró en febrero pasado. Allí fue elegido entre los tres primeros y compitió a fines de mayo en Yantai (China) por el mejor libro del mundo. El primer lugar fue para Liz Thach con el libro Mejores Prácticas en el Turismo del Vino Internacional; en segundo lugar Turismo del Vino de Gabriel Fidel y en tercer lugar Planeta del Vino de Yin Li-Xue de China.

“Es un orgullo para mí que Argentina haya quedado como segundo país a nivel mundial en este concurso, pero además, en lo personal, me emociona quedar segundo cuando la primera es una representante de Napa Valley tan destacada como Liz Thach”, explicó Gabriel Fidel.

Vale la pena destacar que Elizabeth Thach es una distinguida profesora Universitaria del Vino en California, EE.UU, investigadora y periodista. Especialista en Estrategias de Negocios de Vino, dedicada completamente a estudiar e investigar sobre vinos.

Tres instancias

El concurso global se trata de una competición por etapas; tras darse a conocer los ganadores por países en cada una de las categorías, se hace público un listado con todos aquellos países y títulos nominados que optan a la gran final en cada una de las categorías para conseguir la proclamación de ‘The best of the world’.

En la primera etapa del concurso, el jurado de Gourmond Awards seleccionó en libro argentino. el jurado de nuestro país eligió como mejor libro de Argentina a la edición de la Ediunc, y posteriormente compitió en la categoría “Vino y turismo” junto a otros 9 títulos de España, Reino Unido, Bélgica, Francia, Irlanda del Norte, Estados Unidos, Suecia y China.

Los mejores tres fueron candidatos para el premio mejor libro del mundo 2017 y se celebró el 27 y 28 de mayo en Yantai (China).

Acerca de “Turismo del vino. La experiencia argentina”

La obra recorre con conocimiento los museos del vino y establecimientos enoturísticos de Mendoza, y hace hincapié en el desarrollo de la arquitectura del vino. Asimismo refleja la visión del autor del Enoturismo desde lo conceptual, desde las herramientas y desde la realidad de lo que hoy es el turismo del vino.

La publicación se compone con prólogos de Francis Mallmann y María Isabel Mijares. Con este libro la Editorial de la UNCuyo inauguró el año pasado su nueva colección “Envero” que nace para dar lugar a obras relacionadas con la producción y la industria frutícola regional, principalmente la viticultura y la olivicultura.

