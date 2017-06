Licuado para desintoxicar el cuerpo

El pomelo, la piña y el apio pueden parecer tres frutas y verduras separadas y no relacionadas pero son ideales para una dieta para bajar de peso, además tienen mucho más en común de lo que parece a simple vista.

Cada una tiene dietas con sus nombres y todas están clasificadas como alimentos con “calorías negativas”, basado en una teoría propugnada en un libro publicado en 1990 titulado: “Alimentos que provocan la pérdida de peso: el efecto de calorías negativas.”

Teoría de calorías negativas

Los alimentos con “calorías negativas” contienen pocas calorías y son difíciles de masticar y digerir por lo que que más calorías son quemadas al comerlos y digerirlos. De acuerdo con esta teoría, comer algunos alimentos crea un “déficit de calorías” y ayuda a bajar de peso. Sin embargo algunos investigadores han dicho que la piña, el pomelo y el apio son alimentos saludables, pero “la gente debe gastar más calorías mediante 10 minutos de ejercicio con su rutina de entrenamiento, y no por la masticación de alimentos.”

Batido para bajar de peso

Haciendo las “calorías negativas” a un lado, el consumo de un batido de pomelo, piña y apio, pueden quemar grasa si se lleva con una dieta acorde, pueden eliminar toxinas del cuerpo, actuando además como un diurético natural y así evitando la hinchazón del cuerpo, también evitando la aparición de celulitis y protegiéndo de los dolores reumáticos y artríticos.

Para hacer este batido, necesitarás piña en rodajas, jugo de 1 pomelo/toronja, 1 tallo de apio, ½ hoja de nopal (hoja del nopal – el nopal es una planta cactácea – si no tienes manera de conseguirlo, puedes omitirlo), y miel de abeja para endulzar. Mezcla los ingredientes con hielo en una licuadora y beber inmediatamente para asegurarte de que todos los nutrientes se retienen. Toma este batido durante siete días en ayunas para ver los mejores resultados, y, como con cualquier dieta, lo mejor es abstenerse de comer alimentos que engordan.

Efectos de estos alimentos sobre la pérdida de peso

El pomelo

La dieta de la toronja, conocida como la “dieta de Hollywood,” ha existido desde la década de 1930 y fue muy popular en los años 1970 y 1980. La toronja se supone que contiene una enzima- quema grasa que ayuda a perder peso, y aunque no se ha comprobado en su totalidad esta teoría de la enzima quema grasa, se dice que la única razón por la que la dieta de la toronja puede de hecho ayudar a la gente a perder peso, es porque puede recortar otras calorías que debe consumir con el pomelo en cada comida, y desde que el pomelo no contiene un número excesivo de calorías, esa es la razón por la que es un buen alimento a considerar dentro de una dieta baja en calorías para perder peso.

Beneficios de la piña

La “dieta de la piña” también se ha referido como la “Dieta de Hollywood” Y al igual que en la teoría de la dieta del pomelo, se supone que comiendo piña antes de las comidas contribuye a procesar bien los alimentos y por lo tanto en mejorar y acelerar el metabolismo , ya que las enzimas de la piña ayudan al cuerpo a descomponer los alimentos y digerir con mayor facilidad, lo que resulta primeramente en un no aumento de peso, y se sigue con regularidad con una dieta adecuada, contribuye a la pérdida de peso.

También al igual que la dieta del pomelo, aún no está comprobado del todo esta teoría de las enzimas, pero lo que sí es un hecho es que la piña contiene relativamente pocas calorías y una gran cantidad de fibra que ayuda a regularizar mejor el intestino. Contiene además, 50 por ciento de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, que puede curar con éxito la artritis reumatoide y es una fuente de vitaminas A, B1, B2 y C.

Beneficios del apio

Se dice que el apio ayuda a perder peso, ya que es un diurético natural y porque contiene apiin, un supernutriente que se supone suprime el hambre, por lo que se come menos y por lo tanto ayuda a pesar menos también. El apio también contiene calcio y es una alternativa a los productos lácteos para los que quieren obtener los beneficios de calcio sin comer productos de origen animal.

También contiene antioxidantes que son supuestamente para limpiar y desintoxicar el sistema linfático, la curación de eczema, y también es un sanador natural para dolores de cabeza, estreñimiento, presión arterial alta y la inflamación.

Precauciones

La toronja puede interactuar con ciertos medicamentos. Si estás tomando anticonceptivos orales, el consumo de pomelo aumenta el riesgo de desarrollar coágulos de sangre. Los productos químicos en la toronja pueden interactuar negativamente con otros medicamentos, incluyendo la simvastatina, un fármaco contra el colesterol.

Si estás con cualquier medicamento, consulta con tu médico antes de agregar toronja en tu dieta. También debes consultar a un médico antes de iniciar cualquier programa de pérdida de peso.

Ingredientes

2 raciones

1 rodaja piña

1 pomelo

limón

1 manzana

2 ramitas apio

1 manojito pequeño perejil

