Looks perfectos para hombres que no les gusta arreglarse

Vivimos inmersos en un mundo en el que el tiempo vale oro y no es sólo un dicho popular. Literalmente, aquél que tiene tiempo es porque no hace nada de su vida o tiene una excelente organización en sus horarios. Aceptémoslo, la generación millennial vive en una rutina tan ajetreada que quien tiene un minuto libre es tan afortunado que lo cuida como si fuera un tesoro, y es que tenemos que darnos tiempo entre nuestro dream job, el gimnasio, la salida con los amigos, la novia, una que otra visita al cine y el paseo nocturno con la mascota.

¿Cómo mantenernos con un gran look si no podemos darnos un espacio para comprar un outfit que esté en tendencia? Sencillo; los millenials somos una generación multitask, por ello no es tan difícil mantener una vida así… Pero, ¿te has visto en el espejo? Quizá tus padres te hayan dicho que tus ojeras crecieron, que tu cabello parece el de un homeless y que tu ropa se ve más vieja que la del abuelo. Tú sólo respondes que es tu estilo y que así se visten los chicos en la actualidad. Error.

No tienes el tiempo ni las ganas de ver cómo son las tendencias en la actualidad, tampoco vas a las tiendas a comprar un poco de ropa, simplemente te vistes con lo que encuentras al fondo de tu clóset y pendes tu smartphone únicamente para pasar página por página sin fijarte que hay ahí. No necesitas seguir páginas de moda o los consejos de tus amigos los fashionistas, basta con ver algunas películas y prestar atención a los actores de moda, mismos que se han convertido en los ejemplos de tendencias y estilos únicos, mismos que entre cotidianidad y la desfachatez han puesto en tendencia sus estilos, mismos que puedes seguir con un pequeño esfuerzo extra.

El relajado

Ansel Elgort

El actor de 23 años sabe cómo verse relajado y al mismo tiempo, no perder el estilo. Él puede verse desfachatado y seguir luciendo atractivo. No lleva un peinado definido, sino que está básicamente revuelto. Lleva ropa holgada, pero que le hace lucir relajado. La clave está en llevar t-shirts divertidas, con algún mensaje o logo vintage. De igual manera, es ideal llevar un par de bermudas, jeans o unos pants que luzcan diferentes. Pueden ser estampados o con bolsas a los costados. Combina con sneakers blancos, es el color en tendencia. Úsalos un domingo por la tarde o cuando pasees a tu mascota.

El hipster

Elijah Wood

Frodo es un hipster. Pero, si creías que por eso debías gastar de más o visitar tiendas en las que pensaste que jamás entrarás, te equivocas. La ropa hipster se vende en cualquier lado, además es tan vintage que puedes, incluso, encontrarla en el clóset de tu papá. Lleva una camisa, cinturón y botas, son los básicos. Igualmente, un sombrero o una boina son de gran ayuda, puesto que nunca fallan en un día de sol extremo o en una tarde fría. Usa este estilo para ir a la oficina o una cita importante.

El Effortless

Miles Teller

Él tiene el estilo que usarías para conocer a la familia de tu novia, pero al mismo tiempo para ir al cine o para una salida a un bar. Es casual, pero sin caer en el relax como lo es Ansel Elgort. Es un poco más formal y lo puedes llevar de manera formal. Un par de jeans, una camisa y chaqueta de piel hacen la diferencia. Incluso un par de gafas o una gorra pueden hacer de tu look un plus en tu estilo.

El Rockstar

Dave Franco

Atractivo, con la testosterona desbordando por los poros y con seguro de sí mismo. Así es Dave Franco y si eres igual, su estilo debe ser tuyo. Chaqueta de cuero, t-shirt blanca o camisa, jeans, botas de minero y una moto, ¿porqué no? Complementa con una actitud rebelde, la misma que usas para ligar chicas. Sé seguro de ti mismo, eso es lo único que necesitas.

El Casual

Zac Efron

Si alguien se ha caracterizado por tener un estilo elegante, pero casual, único y sexy es Zac Efron. Lo ha conseguido únicamente con una camisa y un saco. En ocasiones agrega una corbata, pero su estilo es llevar siempre una camisa blanca, de cuadros u oscura ajustada sin llevarla tan apretada que apenas puede moverse. De igual manera, no necesitas de nada más. Basta con combinar con unas botas o zapatos a juego o en contraste con al camisa.

No hace falta que gastes cientos de pesos, con una par de prendas de cada estilo lograrás un look diferente, desde el más casual y dominguero para una tarde cine hasta el más elegante y trendy para la boda de tu mejor amigo. Combina los estilos y crea el tuyo, quizá termines en el siguiente listado de los looks más influyentes o al menos, lograrás influir a tus amigos. No temas en convertirte en el próximo Elijah Wood o Dave Franco.

Prueba estos looks si eres un hombre seguro de ti mismo y si necesitas saber qué atuendo llevar para la primera cita, prueba con estos estilos.

Fuente culturacolectiva.com

