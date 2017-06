Los Bancos pretenden que el Central regule los créditos on line

Sturzenegger recibió a la cúpula de Adeba. Preocupación por crecimiento de la nueva forma de prestar dinero.

La cúpula de la Asociación de Bancos de Argentina (Adeba) le presentó al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, sus inquietudes por el incipiente crecimiento del mercado de créditos on line que no pasan por el radar regulatorio del organismo.

Aunque el Central ya dio a entender que por ahora no piensa hacer nada respecto a los préstamos que otorguen empresas como Mercado Libre (“solo los observamos con atención, pero nada más” suelen decir), sí les prometió a los banqueros una actualización normativa para facilitar, justamente, la expansión crediticia y sobre todo la inclusión financiera por vías digitales.

“Desde el Central nos aseguraron que trabajan y van a seguir trabajando para flexibilizar la normativa vieja y poder avanzar hacia un sistema financiero más dinámico”, dijo un banquero que estuvo en la reunión.

Otro comentó que “las empresas tecnológicas volcadas al negocio de las finanzas -fintech- tienen muchas ventajas que nosotros no tenemos. Le planteamos a Sturzenegger que los bancos necesitamos desregulaciones o una actualización de normas y lo entendieron perfectamente. Están trabajando en ello”.

¿Cuál es el motivo que disparó este debate?. La irrupción de Mercado Crédito, una línea de financiamiento a la que pueden acceder los usuarios (preferentemente los vendedores) que comercian productos a través de Mercado Libre.

Si bien los préstamos por fuera del mercado financiero formal no son una novedad, en este caso los banqueros plantearon sus reparos por una particularidad: aseguran que Mercado Crédito se fondea con el “dinero transaccional” que circula por su plataforma. En otras palabras, dicen o sospechan que usa el dinero de las operaciones comerciales de sus clientes en provecho propio, en el lapso de tiempo que va desde que el dinero sale de la cuenta del comprador hasta que llega a la del vendedor.

Para los banqueros, es dinero de terceros. Mercado Libre lo niega rotundamente.

El Banco Central sobre esto no tiene dudas. “Si no es un depósito formal, Mercado Libre no está intermediando dinero, y por lo tanto puede hacer con ese dinero lo que quiera”.

Y sobre las quejas de los banqueros, ilustran: “Lo que hay que entender es que desde siempre en la Argentina la actividad de dar préstamos es libre y desregulada. No así la de tomar depósitos.”

Los banqueros aceptan que hoy el enfoque del Banco Central está en fomentar la competencia con el ingreso de nuevos jugadores, sean o no entidades financieras formales.

Y los banqueros lo entendieron. Y trabajan en la flexibilización de las regulaciones para hacer más sencillo el flujo de créditos (sobre todo por la digitalización de la elaboración de perfiles crediticios).

Pero no descartan ir a pelear directamente al terreno de Mercado Libre, creando empresas independientes que les permita competir de igual a igual.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios