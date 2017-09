Los Jóvenes Empresarios celebramos nuestro día

Este 19 de septiembre, se celebró el “Día Nacional del Joven Empresario”. Esto sucede desde 2013 que se instituyó la fecha, que no constituye un feriado, si no nuestra reafirmación de seguir creciendo, con mucho sacrificio dentro de un país con mucha presión fiscal que nos afecta para poder desarrollarnos.

Este martes la Legislatura provincial nos distinguió a 8 jóvenes emprendedores mendocinos, que concursamos en la FEM en Mendoza y luego en Buenos Aires en la CAME Joven. Recibieron menciones en sus respectivas categorías: Martín Benito (Biosano productos 100% biodegradables) Roberto Gastón Berdugo (Día del Sur Noticias, prensa digital); Gabriel Rodriguez Rómboli (Ttm Desarrollos, ingeniería electrónica); Pablo Enrique Sosa (Brunna Accesorios); Pablo Mangione (Hormex, construcción); Sebastián Wolff (Wolff Instituto de Medicina del Deporte); María Victoria Estelrich (Victoria Estelrich trajes de baño) y Adrian Troviano (Acier Mendoza, piezas de acero).

En la Argentina los medios nacionales hacen referencia a los “Ni-Ni” (ni estudia, ni trabaja), muchos de nosotros que todavía no pasamos los 30 años, integramos una generación emprendedora, desarrollando nuestras ideas, persiguiendo una ilusión.

Argentina es uno de los países latinoamericanos que más emprendedores genera al año. Los jóvenes, tenemos ganas, esas ganas de despegar, abrirnos camino, lo que nos lleva a dirigir algunas de las empresas argentinas, creadas por nosotros mismos. Dos de cada tres, son proyectos de jóvenes, pero muchas no sobreviven dos años, ya que de acuerdo a lo que indican las estadísticas, 8 de cada 10 fracasan en el primer año.

Quizás las causales de esa situación, sea el desconocimiento de los factores de riesgo, los elevados costos impositivos, la falta de acceso al crédito y un programa continúo con tutorías para que los emprendedores podamos subsistir, algo que va cambiando, pero muy lentamente, esperemos que ello se revierta para poder acceder a beneficios impositivos y tributarios, incluyendo en la educación argentina el espíritu emprendedor, por que necesitamos autonomía e independencia para explotar nuestra creatividad, ya que existe una realidad latente, que persiste y deja al descubierto que muchos jóvenes entre 18 y 25 años, no tienen trabajo, como sucedía en mi caso particular, que tuve que generar mi propio trabajo, todo un desafío en un camino no desconocido, pero a veces bastante incierto.

Una labor muy importante para poder desarrollar nuestros sueños, la cumplen las cámaras empresarias, tal el caso de la FEM en nuestra provincia que nos conectó a CAME Joven, que más allá de otorgarnos una distinción, como la que recibimos de la Legislatura Provincial este martes, que agradecemos ya que nos incentivan a mantener siempre vigente el objetivo que nos hemos impuesto desde nuestro lugar.

Por Roberto Gastón Berdugo

