Los sanrafaelinos queremos agua en el Atuel en Semana Santa

Somos muchos sanrafaelinos los que vivimos del turismo. No pedimos mucho. Escuchen nuestro reclamo y provean de agua al río Atuel para Semana Santa.

Desde la cámara de turismo informamos, con mucha preocupación, que el día de ayer se nos comunicó desde el Departamento General de Irrigación que se realizaría un corte total de la erogación de agua del Río Atuel para esta semana santa.

Esta decisión unilateral no consensuada va directamente en contra del desarrollo económico sanrafaelino, y no contempla una actividad como la turística, que es un importante factor de desarrollo departamental.

Sabiendo que el agua es un recurso escaso y crítico, desde la Cámara de Turismo de San Rafael entendemos que cuando el DGI toma una decisión como la que nos convoca, se deben tener en cuenta las fechas turísticas. Turísticamente el agua en el río es fundamental en la generación de divisas para San Rafael. Y por ello siempre hemos estado abiertos ofreciendo diferentes alternativas para contar con este recurso. No reclamamos 24 horas por 5 días, reclamamos 20 horas totales en 5 días para afrontar los compromisos asumidos con nuestros visitantes y grupos vendidos con hasta un año de anticipación para esta importante fecha del calendario turístico.

Las autoridades no han podido introducir la importancia de los ríos para nuestra actividad en la mesa de discusión, apoyándose en una sabia ley de aguas de mas de 100 años pero que no tenía en cuenta una industria que en ese momento no existía.

Como comunidad debemos entender que no contar con este recurso, nos perjuica a todos.

Desde hace décadas bregamos para que el turismo sea una de las actividades económicas principales de San Rafael y no encontramos las voluntades políticas para promover el desarrollo de la actividad contemplando los recursos no renovables. Por el contrario, decisiones como esta restan años de trabajo y minan la posibilidad de crecimiento sostenido de la actividad turística, impidiendo la generación de nuevos puestos de trabajo y nuevas oportunidades especialmente en estos tiempos de crisis económicas.

Creemos que esta decisión también tiene un tinte político donde las actividades involucradas con el uso del agua somos obligados a enfrentarnos porque a pesar de tener UN representante, somos ampliamente minoría. Y las minorías, en el Departamento General de Irrigación, son totalmente ignoradas. Nos toman como voz individual en vez de tomarnos de igual a igual de industria a industria.

Esperamos que las nuevas autoridades puedan zanjar esta discusión que hoy no existe y donde el Turismo está totalmente ignorado. En otras oportunidades se han tomado decisiones y sabemos que existen otras muchas opciones posibles que contemplen todas las actividades económicas que son transversales al uso del recurso hídrico.

Desde la Cámara de Turismo de San Rafael hemos promovido constantemente el diálogo con Irrigación esperando un cambio en la forma de tomar decisiones, por lo que hoy nos vemos hondamente decepcionados con el camino elegido.

Esperamos que las autoridades municipales y provinciales que nos representan estén a la altura de las circunstancias y puedan revertir esta realidad. Demás está decir que este tipo de decisiones tendenciosas afectan el desarrollo de los otros motores económicos de la región.

No desconocemos que se están yendo autoridades de irrigación y queremos aprovechar los cambios para poder introducir al turismo en la mesa de decisiones del uso de recursos.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios