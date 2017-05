Los terrenos del Ejército en Tunuyán no se venden por ahora

Las 7.000 hectáreas ubicadas en Campo Los Andes, zona conocida como La Remonta, por ahora no podrá venderlas el estado nacional. La Justicia Federal suspendió el decreto presidencial que autorizó la venta de los terrenos.

La Justicia Federal emitió una medida de no innovar y hasta que no se resuelvan los amparos presentados en contra, no se podrán vender los terrenos del Ejército en Campo Los Andes de Tunuyán.

La determinación judicial se tomó en base a una presentación realizada por los abogados Pablo De Rosas y Fernando Armagnague, quienes patrocinan a una veintena de vecinos del Valle de Uco.

En base a ello, el juez Marcelo Fabián Garnica resolvió a favor del reclamo interpuesto por los involucrados y dictó una medida de no innovar que deja sin validez el llamado para comenzar con el remate de los terrenos ubicados en el departamento de Tunuyán

“Suspender la aplicación de los efectos del decreto 255/17 con relación al inmueble identificado: Campo Los Andes, ruta provincial 92 s/n, Tunuyán”, dice la resolución del Juzgado Federal 2 de Mendoza.

En realidad, el Juzgado Federal 2 de Mendoza hace referencia al decreto 225/17, firmado por Mauricio Macri en el 4 de abril del 2017. En el mismo, el Ejecutivo nacional establece: “Autorízase a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, en los términos del artículo 20 del Anexo al Decreto Nº 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015, a disponer y enajenar los inmuebles del ESTADO NACIONAL que se detallan en el ANEXO”.

Entre esos bienes, se encuentran más de 7.000 hectáreas de monte en el departamento de Tunuyán, de los cuáles 3.900 hectáreas serían divididos en parcelas de 50 hectáreas y subastadas a 30 mil dólares cada una.

La operación forma parte de un ambicioso proyecto que busca tornar productiva a la localidad de La Remonta, ubicada en una de las mejores zonas vitivinícolas del mundo. Las obras se complementarían con otras tantas realizadas por el Estado para garantizar agua y electricidad, entre otros trabajos para urbanizar el lugar.

Ante esta posibilidad, varios vecinos de La Remonta y zonas aledañas exteriorizaron su rechazo a este emprendimiento e iniciaron medidas legales para impedir que se lleve adelante. Una de ellas fue presentada por los abogados De Rosas y Armagnague, mientras que los abogados Marcelo Romano y Leonardo Salvini también patrocinaron a otro grupo de vecinos que viven en el lugar y se sentían damnificados.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios