Luis Robbio,fue elegido el Emprendedor Argentino del Año

Luis Robbio, presidente de Belatrix Software, fue elegido ganador del premio Emprendedor del Año, en la categoría “emergentes”, que organiza la consultora y auditora EY (Ernst & Young) por séptima vez en el país.

Hoy la empresa cuenta con 520 empleados, repartidos entre las dos sedes que tiene en Mendoza, una en Buenos Aires, otra en Lima y la de Silicon Valley, la Meca de la industria informática mundial. Además, planea abrir oficinas en Bogotá, para seguir expandiendo el negocio.

Luis, de 66 años e ingeniero electrónico de profesión, junto a sus hijos Alex y Federico, recibió la distinción. Fue nominado por la creación de la mendocina Belatrix, una organización que se dedica al desarrollo de software principalmente para la exportación. Belatrix ganó el premio en reconocimiento de los 480 puestos de trabajo calificado que generaron.

La categoría emergente se disputó entre tres semifinalistas. Nicolás Tejerina fue candidato por su labor en Navent, el portal de trabajo y clasificados online, Matías Recchia por haber fundado IguanaFix, la aplicación que permite contratar servicios como plomearía, mecánica y arreglos de climatización desde el celular y Luis, Alex y Federico Robbio fueron nominados por la creación de la mendocina Belatrix.

Belatrix se hizo un lugar en el mercado norteamericano, provee software a medida a bancos americanos, instituciones de primer nivel e incluso ha trabajado para Disney.

Premio Mayor

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía y dueño de Edenor y los activos de Petrobras en Argentina, fue elegido ganador de la máxima categoría del premio Emprendedor del Año, que organiza la consultora y auditora EY (Ernst & Young) por séptima vez en el país. En junio viajará a Mónaco para representar a Argentina y competir por el primer puesto a nivel mundial, contra candidatos de otros sesenta países. Argentina nunca logró la distinción internacional en ediciones pasadas.

El jurado estuvo compuesto por Daniel Novegil (Ternium); Carlos Miguens (MBH); Enrique Alemañy (Ford); Gerardo Bartolomé (Don Mario); Gustavo Grobocopatel (Los Grobo); Marcos Galperín (MercadoLibre); Hugo Sigman (Insud); Miguel Kozuszok (Unilever), junto con María Eugenia Estenssoro, Miguel Kiguel, Sergio Berensztein, Clarisa Estol, Santiago del Sel y Santiago Bilinkis. Varios de ellos fueron ganadores del mismo premio en años anteriores.

Mindlin se graduó como economista en la Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría en administración de empresas en la Universidad del CEMA. En sus inicios como empresario en 1989 fundó el grupo inversor EMES, ex grupo Dolphin, y se convirtió en accionista y miembro del directorio. Al mismo tiempo fue vice presidente y accionista del grupo IRSA; a principios del 2000 fue parte del comité ejecutivo del Banco Hipotecario y en 2003, luego de trabajar por 14 años con el grupo IRSA decidió emprender sus negocios propios. Junto a un pequeño grupo de socios, adquirió Pampa Energía, que cotizaba desde hace años en la bolsa de Buenos Aires pero tenía poca actividad. Hoy es una de las empresas de energía más importante del país y desde 2006 controla un paquete accionario importante de la Petrobras Es presidente honorario de la Fundación Tzedaká, la ONG más importante de la comunidad judía.

“Tengo la satisfacción de recibir un premio que reconoce el valor de emprender, es importante porque de un país como el nuestro, con lamentablemente más del 30% de pobreza, no hay ninguna manera de salir adelante si no es con mucha inversión”, dijo Mindlin en su discurso de agradecimiento y agregó que en Argentina la figura del empresario no tiene un buen nombre o una buena imagen y que premiar a quienes arriesgan e invierten es muy importantes. “Los empresarios tenemos que levantar el guante, saber que no tenemos una buena imagen y luchar contra eso invirtiendo. Es nuestra responsabilidad invertir ya”, concluyó.

Otras distinciones

Alberto Roemmers fue distinguido en la categoría de trayectoria empresarial. Es la cabeza de la farmacéutica más grande del país y dirige la compañía desde el año 1950. Laboratorios Roemmers fue fundada en 1921 por su padre, un inmigrante alemán, y tiene como objetivo el desarrollo, elaboración y comercialización de productos farmacéuticos para la medicina humana.

Los candidatos a la categoría social eran Matías Najun, del Hospice Buen Samaritano; Gustavo Boquin y Sandra Pierdominici, de la Fundación Grano de Mostaza y Juan Segundo Bellocq por la Fundación Microjusticia Argentina. Este año, en la categoría de quienes se dedican a ayudar a otros, decidieron premiar a todos.

