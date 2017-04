“LV4 puede marcar un rumbo en el camino de la unidad nacional”

Lo expresó el Intendente Emir Félix, exdirector de la emisora que hoy cumple 79 años en el programa “Tal Cual” que se emite de 7 a 9 por la radio señalando“es un placer que LV4 siga con la potencia, la energía y la dinámica que debe tener”.

“A lo largo de todos estos años, fue enriquecedor, en lo personal, ver el equipo humano que se conformó en la radio para poder salir adelante. Es bueno que el Estado tenga en cuenta estos medios, a los que producen contenidos locales, no solamente aquellos que son repetidoras de medios nacionales, que también sirven, pero la producción de contenidos es la que da empleo, la que da trabajo y la que genera algo tan importante como es la información local”.

Dio su opinión al año electoral expresando “los momentos electorales son muy complejos, el nuevo sistema electoral que venimos aplicando desde hace años genera procesos electorales muy largos, en los que el diálogo pierde mucha calidad, yo lo he dicho muchas veces. El trabajo se hace relativo a los intereses electoralistas y eso suele ser muy complejo, pero hay que saber llevarlo, ponerle buena cara y tener una visión positiva de las realidades. Creo que la situación electoral va a complicar cualquier actividad, pero eso es parte de las reglas del juego, que hay que cumplir y que son realmente buenas y positivas. Lo que necesitamos como sociedad -puntualizó- es madurar en los procesos electorales, para que se manejen niveles de propuesta como corresponde, con menos operación política, mediática, legislativa, sino que se haga en función de que desde el punto de vista de la democracia, le debemos mucho a la ciudadanía, por lo que creo que tenemos que ser cada vez más maduros e ir mejorando nuestra postura, no en función de los intereses electorales, si no de los intereses reales de la comunidad y de nuestro territorio, particularmente de nuestro San Rafael, que no la está pasando bien, porque la situación es difícil y muy compleja. Nuestra economía regional viene complicada y nosotros necesitamos tener una mirada positiva en función de un trabajo comunitario conjunto”.

Félix se mostró complacido por el desarrollo que ha tenido LV4, y recordó cuando le había ofrecido realizar un programa en la emisora al actual director Martín Rostand, indicandole “al final llegaste” haciendo referencia a ese ofrecimiento que había quedado inconcluso.

Finalmente el Intendente dijo “Creo que hay un problema, que la grieta se hace muy profunda, creo que los medios y quienes dirigimos tenemos que mandar un mensaje de unidad y no de separación, de quiebre de disputa. Hay mucho mensaje de odio, creo que en ese sentido la radio es muy importante para marcar un rumbo de camino, de unidad nacional, de unidad de sociedad. Mucha felicidad para todo el personal de la radio, se lo merecen”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios