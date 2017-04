Marcharon en Santa Cruz contra el gobierno de Alicia Kirchner

En diferentes ciudades exigieron el pago de salarios atrasados; piden solucionar los problemas en educación, salud y justicia

Miles de personas marcharon esta noche en Río Gallegos, Puerto San Julián, Las Heras y Caleta Olivia por “Educación, Salud, Justicia y Salarios”, que le reclaman al gobierno de Alicia Kirchner .



En Río Gallegos, una movilización de antorchas congregó a más de 5 mil personas que se concentraron en las avenidas San Martín y Néstor Kirchner.

De allí marcharon hasta el Tribunal Superior de Justicia, la Cámara de Diputados y luego se realizó la lectura de un documento unificado entre docentes, padres y estudiantes en el ingreso a la Casa de Gobierno.

“Volvemos a convocarnos para reclamar una cura rápida de la sordera, la mudez y la ceguera que padece la gobernadora y su gabinete, a quienes no parece conmoverlos nada”, señala el documento.

La convocatoria se decidió el pasado lunes en una asamblea abierta de maestros, padres, estudiantes y gremios estatales por la crisis financiera y los conflictos sindicales que afronta el gobierno santacruceño, como la suspensión de clases desde el inicio del ciclo lectivo, el pasado 6 de marzo.

“Salir a reclamar no es un disfrute para nadie, es una necesidad de todos en esta manifestación multisectorial”, añadieron.

Los manifestantes gritaron “que se vayan todos” y llevaban carteles con la frase “fuera Alicia K” y “queremos clases”.

“Necesitamos que el gobierno cambie el rumbo sociopolítico que tomó desde que asumió en 2015”, señaló el documento, y destacó que “Alicia Kirchner y sus funcionarios no tienen empatía con nadie. No cobramos los sueldos, los chicos no tienen clases, no hay salud ni justicia”.

La movilización se desconcentró frente a la Caja de Previsión Social, donde el grupo de Jubilados Unidos mantienen una protesta hace 22 días en reclamo del pago de sus salarios.

El gobierno aún no terminó de pagar los haberes de marzo a los jubilados provinciales, docentes, legislativos y judiciales.

En tanto, los maestros cumplieron hoy el cuarto día de un paro de 120 horas por el pago, en tiempo y forma, de salarios y la reapertura de paritarias salariales.

También se encuentran de paro los estatales de ATE, judiciales y trabajadores viales.

Agencia DyN

