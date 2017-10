Mario Abed sueña ser Gobernador en el 2019

El intendente de Junín, Mario Abed, no descartó la posibilidad de candidatearse para la gobernación de la Provincia en el 2019. Lo hizo en una entrevista realizada en el estudio de FM Regional 106.9

Tras el resultado de las elecciones legislativas que se desarrollaron el pasado domingo, en las cuales el Radicalismo en Junín logró levantarse nuevamente luego del resultado de las PASO que no fue tan favorable, hablamos con el intendente de Junín, Mario Abed, quien habló de todo un poco.

Cuando se le consultó si pensaba en la posibilidad de ser gobernador, respondió: “Siempre tengo esa posibilidad de estar y me llena de orgullo, yo amo lo que hago y termino lo que empiezo, el futuro del Gobernador va a tener mucho que ver con el futuro de nosotros. Porque el Gobernador al no tener reelección y al hacer una excelente gestión puede elegir a cualquier persona”.

En ese marco agregó: “En mi caso creo que todo tiene su tiempo, hay que saber esperar, yo tengo dos años más de gestión y voy a cumplir hasta el último día, por eso me baje de la candidatura a legislador. Pero hablando de la gobernación, si Cobos se mete en el juego, somos varios los que vamos a mirar de afuera, ésta es la verdad, si es candidato a gobernador, es la segunda persona más votada, corre con caballo propio. Pero como decía, el Gobernador tiene la posibilidad de elegirlo y no hay manera de que le digan que no. Otra cosa es que le salgan otros a competir”.

Otra opción

Por otro lado cuando se le preguntó ¿Qué pasaría si el presidente elige a De Marchi para ser el próximo gobernador?, Abed respondió: “En ese caso el Radicalismo le sale a competir, a Omar yo lo conozco de hace muchísimo tiempo, fuimos intendente juntos, creo que ha transformado Luján, pero creo que le va a costar mucho sinceramente”.

Fuente Radio Regional

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios