Más colectivos de Buttini que se rompen

Una docente que viaja en Transportes Buttini, San Rafael Mendoza de las 5 de la mañana, y desciende en Valle de Uco, donde presta servicios, nos contó que esta mañana la unidad se rompió, llegó solamente hasta el Cristo de Las Paredes y ahí quedó todo el pasaje varado.

Un transporte de la Empresa Cata Internacional, que parte de San Rafael en horario cercano, los auxilió llevando a todas las docentes que dictan clases en la zona de La Colsulta, para que no llegaran tarde; de todas maneras así sucedió, ya que en el lugar deben abordar otro colectivo local que los deja frente al colegio.

No es la primera vez que sucede, cuando lo abordamos de regreso a las 18:40 están llegando a San Rafael de las 21:20 o más tarde, y “cuando le preguntamos a los choferes, estos nos contestan mal o no nos contestan, a veces les fallan los frenos, otras pierden agua, el servicio es malo y deficiente” por ello disminuyen la velocidad y en consecuencia se perjudican siempre los pasajeros. Si bien los docentes tienen el subsidio desde el Gobierno del 100% del pasaje, tampoco deberían sufrir esto, ya que en definitiva los que se llevan la peor parte son los alumnos a los que no le pueden dar clases.

Lo que estaría sucediendo, es nuestra hipótesis que los vehículos son bastante viejos y por ello siempre se rompen, ya que estarían pasados de kilómetros, por que habrían pertenecido a un servicio interprovincial y ya han recorrido todo lo que deberían recorrer, pero los empresarios que usufructan con esta línea quieren hacerle rendir mayor cantidad de horas de uso y las máquinas a veces se resisten.

Conocedores del tema de transporte de pasajeros, “habrían pertenecedido a Andesmar, están pasados de kilometraje, no dan más pero como esta es una línea de las que tenía TAC o Uspallata de acuerdo a los horarios, ponen estos obsoletos coches, le dieron una pintadita y vamos andando”.

Creemos que la parte técnica de la Dirección de Transportes de la provincia, debería auditar consecuentemente a los rodados y los que no sirven dejarlos fuera de servicio, ya que no pueden cubrir ningún tipo de frecuencia en esas condiciones. Estamos en duda si realiza los controles correspondientes relacionados al estado de los micros, la antigüedad, kilometraje y si cuentan con la Verificación Técnica Vehicular vigente.

