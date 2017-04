Mendoza nuevamente bajo el agua

Mendoza se inundó en la víspera por las precipitaciones. La lluvia y el granizo sorprendió a todos, principalmente a algunos conductores que quedaron atrapados en los accesos.

Guaymallén fue una de las zonas más afectadas por el agua y el Acceso Este. “Llovió mucho, venían autos pasando por la orilla y el agua bajó más todavía. A mí me arrastró, me atrapó el agua, nos tuvimos que subir al techo y nos rescató un camión”, dijo el afectado por Radio Nihuil.

“El agua en mi Kangoo llegó a la altura de los vidrios. El agua me empezó a arrastrar y me llevó a la parte más honda. El susto fue grande, no sé qué voy a hacer con el vehículo”, relató.

En el sector hay por lo menos tres vehículos bajo el agua y seguramente permanecerán así durante varías horas hasta que baje el nivel y cesen las precipitaciones.

Los problemas en el acceso hicieron colapsar las calles interiores con cientos de autos y camiones que buscan moverse hacia y desde la capital mendocina, en una nueva escena de terror en medio de la tormenta.

