Mendoza previene incidentes viales

El Ministerio de Seguridad ha ordenado realizar diversos operativos a lo largo y ancho de la provincia para prevenir incidentes.

Alcoholismo, falta de uso del cinturón y las altas velocidades son las principales causas que ocasionan los siniestros viales con personas fallecidas. Importantes multas por infracciones. En San Rafael se intensifican los operativos.

El Ministerio de Seguridad de la provincia brinda una serie de medidas para prevenir y evitar que ocurran siniestros. No obstante se han intensificado los operativos incluso esta tarde se utilizó el Helicoptero Halcón que tiene asiento en San Rafael para dar apoyo a la labor que desarrollan los uniformados por las calles de la ciudad. En avenida Ballofet y Quiroga se concretó un importante operativo de control vehicular y de personas.

Entre los principales consejos que deben tener en cuenta los automovilistas, se recomienda no manejar si se ha ingerido bebidas alcohólicas. Volante y el alcohol es una de las combinaciones más peligrosas que causan mayor cantidad de muertes por accidentes. Toda persona que maneje un vehículo debe colocarse el cinturón de seguridad previo a encender el mismo, ya que en caso de un choque esta acción permite reducir el impacto y salir despedido del rodado.

Otro dato importante es que no se debe exceder el número de ocupantes dentro del rodado, ya que esto imposibilita el uso de elementos de seguridad. Además, se aconseja conducir con las luces bajas encendidas tanto de día como de noche y respectar las velocidades mínimas y máximas.

Así como es importante el uso del cinturón de seguridad para los automovilistas, es vital el uso del casco para los motociclistas y ciclistas, al igual que respetar las señalizaciones como las velocidades permitidas.

En tanto, para que los peatones no sufran accidentes deben respetar ciertos cuidados, como no distraerse con el uso del celular al cruzar una calle, esperar en la vereda al cruzar y siempre por la senda peatonal y, en caso de que no haya, cruzar por la esquina.

Multas y costos

En cuanto a las multas por infracciones cometidas, los montos rondan $800 para las multas leves, como por ejemplo no llevar prendidas las luces bajas; $5.600 para las faltas graves, como circular sin cinturón de seguridad; $8.000 faltas gravísimas, como conducir sin licencia de conducir o sin los papeles del seguro o en estado de ebriedad. Por último, el concurso que tiene una multa de $12 mil y es realizar dos multas gravísimas.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios