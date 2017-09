Ni el helicóptero ni los aviones de la lucha antigranizo están en San Rafael

Piden que con urgencia vuelvan a operar en el sur

Desde hace varios días el helicóptero “Halcón” del Gobierno Provincial presta servicios en el Gran Mendoza y no se encuentra en San Rafael.

Se había anunciado que la aeronave estaría en forma permanente en el sur provincial, pero ahora nadie sabe ni informa cuando regresará

Los senadores Mauricio Sat y Samuel Barcudi se acercaron hasta el aeroclub local y constataron que el hangar donde se guarda el helicóptero está cerrado con candado y vacío.

Helicóptero ausente

Extraoficialmente se conoció que el helicóptero sanrafaelino está en el norte provincial porque los dos que operan allí no están en condiciones técnicas de volar.

“El compromiso del gobernador Cornejo fue que iba a estar permanentemente en nuestro departamento, pero no ha cumplido; para ellos es mucho más importante el Gran Mendoza (Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz y Capital), que San Rafael, Alvear y Malargue”, expresó el Senador Barcudi.

“Hace días se lo necesitaba para trasladar rápidamente a un paciente de alta complejidad (que perdió la vida), pero no estaba disponible”, y añadió que “ahora nos enteramos que ese helicóptero – que ya no tenemos – no sirve para el traslado de pacientes ni para viajar en horario nocturno”.

A su turno, Mauricio Sat explicó que se le pidió al Gobierno de Mendoza que explique porqué el helicóptero no está más en San Rafael y se lo mandó a trabajar al Gran Mendoza. “Podría haber seguido funcionando en el sur y desde aquí atender cualquier urgencia”, enfatizó el legislador.

Lucha antigranizo sin base en el sur

Tampoco están en el sur los aviones de la lucha antigranizo. Pese a que los funcionarios del área provincial habían anunciado que operarían desde San Rafael, no se encuentran el hangar que los debería cobijar.

“Hace unos días hubo una formación de tormentas y las naves debieron volar desde Mendoza”, indicó Mauricio Sat.

El inicio de la temporada es inminente pero la base local – ubicada en el aeródromo de San Rafael – aún no está preparada para el combate. Por eso, ambos legisladores presentaron un pedido de informes que aun no ha sido respondido.

“Venimos de un nefasto antecedente con la compra de bengalas de baja calidad que fallaron al combatir las celdas graniceras de la última temporada, con miles de hectáreas desvastadas”, recordó Barcudi y planteó que “es necesario que lleguen urgente los aviones y el material para empezar a combatir las tormentas”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios