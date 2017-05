Nuevo choque y van...

Este se produjo esta noche en Bombal y Day de esta ciudad. Un VW Fox arrolló a un motocilista que fue trasladado de urgencia por el SEC al Hospital Schestakow.

La moto circulaba por Bombal, mientras que el auto lo hacía por Day, y no le cedió el paso como correspondía, y terminó arrollandolo provocandole serias heridas que en el centro asistencial determinaron su internación.

Este es otro hecho de imprudencia de los conductores que no respetan la mano que no les corresponde y se producen este tipo de situaciones, que en muchos casos acaban con la vida de una persona. ¿Cual es el apuro de llegar? Este incidente no se hubiera producido si el rodado mayor hubiese cedido el paso como correspondía.

