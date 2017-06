Nuevo fertilizante para uvas y frutales

Stoller Argentina presentó en Mendoza Pro Start Plus, un nuevo fertilizante líquido foliar con reguladores de crecimiento para uva de mesa y de vinificar, nogales, cerezos y otros frutales. El ingeniero agrónomo Fredy Morales, de Stoller Chile, quien encabezó la presentación, explicó que el nuevo producto estimula y uniformiza la brotación homogénea de yemas vegetativas y/o florales, incrementa la fijación de flores, promueve el equilibrio hormonal y nutricional, y aumenta el cuaje de frutos. Y destacó que no afecta cultivos vecinos, ya que no es fitotóxico.

Morales señaló que “los reguladores de crecimiento o fitoreguladores permiten un adecuado equilibrio hormonal, mejoran el proceso de crecimiento de los cultivos intensivos y los prepara para su mejor comportamiento ante situaciones de stress”.

El producto contiene 11,5% de nitrógeno total, 4% de calcio, 1% de magnesio, 0,2% de zinc y 0,1% de boro. En distintas dosis y momentos de aplicación, es recomendado también para almendros, ciruelos, damascos, duraznos y arándanos, manzanos, perales, y kiwis.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios