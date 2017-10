Omar Félix quiere “autocrítica y renovación” en el PJ

Por último también quiero felicitar a Noelia Barbeito, por su tesón y perseverancia y por haber hecho una gran elección, incrementando muchísimo los votos que obtuvo en las PASO. Nosotros esperábamos tener éxito en la dificilísima tarea de contener a los votos que obtuvimos en las PASO todos los espacios políticos que integran SOMOS MENDOZA . Sabíamos que era una tarea casi imposible, pero la enfrentamos con decisión, y creemos no habernos equivocado en el rumbo. Lamentablemente todo nuestro esfuerzo no fue suficiente, y no pudimos contenerlos a todos. Pese al trabajo en equipo que llevamos adelante con el invalorable compromiso de todos los dirigentes y militantes de Unidad Ciudadana y de Construyendo Mendoza, y pese a tener el apoyo incondicional de todos ellos, sin embargo, no logramos traducir ese es fuerzo que fue realizado en armonía e intensidad, en la contención de todos los votantes de las PASO de las distintas fuerzas de SOMOS MENDOZA. Pero estamos satisfechos con el trabajo realizado, con la campaña que llevamos adelante y con el grupo maravilloso que hemos conformado. La mayoría del equipo está integrado por gente joven, con muchísimas ganas, muchísimas ideas y gran capacidad y compromiso. Y eso nos alienta a emprender esta etapa del camino con determinación y optimismo. Todas y cada una de afirmaciones que hicimos durante las campañas fueron hechas desde la verdad y desde lo más profundo de nuestras convicciones. Creemos en nuestra razón en cada una de las críticas que hicimos. Y también en la factibilidad de cada una de nuestras propuestas. Y es por eso que en el mismo momento de asumir como Diputado de la Nación, llevaré convertidos en proyectos de ley, todas las propuestas que hicimos durante la campaña, y en Buenos Aires pelearemos para que se conviertan en ley, para bien de los mendocinos. Estoy seguro que en ese esfuerzo estaremos juntos con muchos de los diputados nacionales electos en esta reciente elección. Estamos convencidos que el Gobierno Nacional ha tomado un rumbo equivocado. Que no nos lleva a buen puerto, y que sobre todo, deja a millones de argentinos al margen de los beneficios. Sin embargo, reconocemos que cuando la ciudadanía elige, su decisión es soberana y nosotros tenemos que acatarla. Pero no por eso dejaremos de señalar con firmeza cada vez que equivoquen el camino, porque esa es nuestra obligación como oposición y nuestra responsabilidad como mendocinos. Y porque hay un porcentaje importante de nuestra sociedad que votó para que no los dejáramos solos en su lucha por vivir mejor. Para nosotros ese voto es un mandato y trataremos de ser dignos a la hora de cumplirlo.