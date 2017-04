Pagar con WhatsApp: la próxima gran actualización de la app

Después de que hace unos pocos días conociéramos los nuevos emojis de WhatsApp que podrían aterrizar en la aplicación este mismo verano , puede que hoy se haya confirmado que por aquellos meses aparezca la posibilidad de pagar por WhatsApp. Según informan desde The Ken, la aplicación estaría a punto de introducir pagos peer-to-peer en la India, su mercado más grande con más de 200 millones de usuarios.

Un artículode The Ken, empresa con sede en India afirma que WhatsApp planea utilizar UPI, un sistema de pagos interbancario respaldado por el gobierno, para comenzar a permitir pagos entre usuarios en los próximos seis meses. El país oriental es uno de los mercados más interesantes para WhatsApp que, en declaraciones a TechCrunch, señala que “La India es un país importante para WhatsApp, y estamos entendiendo cómo podemos contribuir más a la visión de Digital India. Estamos explorando cómo podríamos trabajar con compañías que compartan esta visión y sigan escuchando atentamente los comentarios de nuestros usuarios “.

El mismo medio indica que, con el más que posible objetivo de poder pagar con WhatsApp, la compañía está valorando la posibilidad de contratar profesionales en el campo de las transacciones digitales con UPI, el sistema de pagos que mencionábamos con anterioridad.

Pagar con WhatsApp… ¿este mismo año?

Es cierto que la nueva característica que permitiría pagar con WhatsApp tendría mucho sentido para la compañía propiedad de Facebook, que cuenta con más de mil millones de usuarios activos en todo el mundo. Sin embargo aún es pronto para señalar cuando llegaría esta novedad. No obstante, hay quien señala que en los próximos 6 meses podría ser una realidad.

WhatsApp ya ha anunciado los cambios en el límite de tiempo para borrar mensajes enviados, pero aún no ha hecho ninguna declaración al respecto sobre esta rumoreada característica. Quizá la respuesta no haya que mirarla en el seno de la aplicación, si no en su más directo competidor, Telegram.

Y es que el sistema de mensajería instantánea creado por Pavel Durov también esta pensando en añadir los pagos móviles a la aplicación.Recientemente se descubría en el código fuente de esta última referencias a Stripe, una app gratuita en el Google Play orientada a los pagos móviles. Es por ello que quizá la intención de pagar con WhatsApp sea una respuesta de la app más descargada en iOS y Android para plantar cara a Telegram.