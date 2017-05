“Para llegar al hambre cero es necesario que haya desperdicio cero de comida”

Se aprobó un proyecto de resolución del Concejal Cesar Sayavedra (Pro) para que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza integre la Red Nacional para la Reducción de Pérdida de Desperdicios de Alimentos y Bebidas.

Sayavedra detalló “La importancia de tal adhesión, es el impacto directo que se tiene al desperdiciar menos alimentos y bajar los índices de pobreza, algunos números nos pueden permitir visualizar esta afirmación, estamos desperdiciando 16 millones de toneladas de alimento al año, lo que equivale a 365 kg por persona al año o mas ilustrativo un kilogramo por día por persona, a nivel nacional”

El edil recalcó que en la Provincia de Mendoza no hay estadísticas ciertas sobre el desperdicio de basura ya que no existe una discriminación entre lo reciclable y lo no reciclable. Solamente se conoce que la Municipalidad de la Capital tira 1 millón y medio de tonelada por mes de basura.





“Para llegar al hambre cero es necesario que haya desperdicio cero” esta ecuación es viable y ayudaría drasticamente a bajar la pobreza a nivel provincial y nacional.

El informe de pobreza de la UCA que establece que el 17,4 % de la población es indigente, el efecto seria la reducción a casi la mitad si la gestión de alimentos se optimizara. Un promedio que a su vez reducirá el nivel de pobreza en la actualidad se ubica en el 32,9 % un porcentaje cercano al 7%.

