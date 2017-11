Parés: preocupa escasa participación de la oposición en el análisis del Presupuesto

El presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, manifestó hoy su preocupación por la poca participación que los legisladores de la oposición tienen en el análisis del Presupuesto, teniendo en cuenta que se trata de la Ley de Leyes y que en esta oportunidad, plantea un plan de obra pública histórico, si se compara con las últimas dos gestiones justicialistas en la provincia.

“Nos preocupa porque hace unos días, por ejemplo, el diputado Jorge Tanús fijaba postura sobre el Presupuesto sin haberlo estudiado, y no lo vemos participando activamente en la ronda de ministros que siempre se ha hecho”, dijo Parés, quien resaltó que durante la mañana, el ministro de Economía, Martín Kerchner explicó precisamente todo lo que se prevé hacer el año próximo “y era el momento oportuno para consultar sobre las obras”.

“Hoy estuvo Kerchner, se demoró diez minutos en llegar porque todos sabemos el trabajo que está haciendo con el sector vitivinícola por las medidas anunciadas a nivel nacional, pero Tanús e Ilardo se retiraron” poco antes del ingreso del funcionario del Ejecutivo a la sala de reunión.

“Esto no es bueno, el justicialismo debería escuchar las urnas, nosotros estamos presentando un presupuesto que después de muchos años no es deficitario, donde se pide algún tipo de endeudamiento y por eso mismo, hoy era el día más importante porque el endeudamiento es para hacer obra pública, no para gastos corrientes como estaba acostumbrada esta provincia en los últimos 8 años de gobierno justicialista”, subrayó el titular de la Cámara Baja.

Al respecto, dijo que “me preocupa esta postura de no asistir”, porque para luego dar el debate en el recinto, “hay que estar informado”.

En general, desde que se inició esta semana la ronda de consultas con las distintas áreas de gobierno, la presencia de legisladores de la oposición ha sido escasa y “nos parecía que era importante que más diputados se interesaran porque es la Ley de Leyes”, apuntó.

“Espero que en el tratamiento final del Presupuesto la oposición acompañe, porque estamos hablando de obras que no son para el gobernador Alfredo Cornejo, sino para todos los mendocinos”, finalizó.

