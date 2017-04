Paro: el massista Guillermo Pereyra dijo “ha sido un paro muy raro, la gente está cansada”

En realidad la gente, está cansada de los dirigentes gremiales, como Pereyra, que lo único que siempre buscaron es una mejora en lo particular y no para sus afiliados. Muestras hay de sobra del crecimiento económico de los dirigentes, y la pobreza de los afiliados.

El Secretario General del (CEC) Centro Empleados de Comercio y diputado provincial por el Partido Renovador Federal, Guillermo Pereyra, manifestó que el paro general de este jueves fue “raro” porque “la gente está cansada” y “no se siente representada” por ninguna institución. En ese sentido, criticó tanto al Gobierno nacional como a parte del sindicalismo aglutinado en la CGT porque “se ha llegado a una pelea inútil” que solo “profundiza la grieta”.

En MDZ Radio, Pereyra dijo hoy “Se dio una paradoja. Este paro ha sido muy raro, porque la gente no ha estado en la calle, aunque los micros funcionaron en parte, ya sea por miedo o porque no tiene plata”, en realidad la gente como dice Pereyra no se siente representada.

Pereyra tiene su economía ordenada, no así sus afiliados que no llegan a fin de mes, dice que “la gente está cansada porque no se siente representada ni por Cristina ni por Macri ni por la CGT, dado que quiere trabajar pero no se da cuenta que el Estado nacional es que le debe proveer el trabajo”.

Pereyra fue parte de la política de los últimos años, y para salvar la ropa se anima a decir que “los jubilados nos dicen que se sienten usados por todos los gobiernos: el anterior, porque decía que les había conseguido que dos veces al año les aumentaran las jubilaciones pero no se daban cuenta que no les alcanzaba para comer, y ahora porque dicen que la Reparación Histórica se lo han quitado por el lado de los medicamentos”.

Pereyra, como otros tantos seudo dirigentes,deberían dar un paso al costado abrir los gremios y dar paso a la sangre joven que tiene otra impronta. Pereyra, estuvo con Menem, Duhalde, Rodríguez Saa, Kirchner, Cristina, y sin temor a equivocarme en las últimas elecciones adhirió al FCM.

Muy simple… hay que ver el estado económico de los trabajadores de su gremio y los del Secretario General. Si estuviera en su trabajo de origen no podría haber accedido a los lugares donde está. Es más no hubiera llegado nunca a ser legislador provincial, a donde llegó por el voto cautivo y los acuerdos. Debería pensar seriamente en dar un paso al costado, ya que sus afiliados no se sienten representados.

