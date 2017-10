Paro en La Colina

Los trabajadores de la Fábrica La Colina de San Rafael están con medidas de fuerza ante la falta de pago de los haberes. No habría temporada este año preanuncian. Este viernes cortarán la calle y quemarán cubiertas.

“Se hace muy dificil mantener la familia cuando tu empleador no te paga en tiempo y en forma tu sueldo” nos decía una empleada en el complejo fábril sanrafaelino. “Nos han entregado un poco de plata, pero no nos alcanza así el dinero, cuando te lo dan en cuenta gotas y cuando te dicen, no jodan que no va haber temporada este año”.

Los trabajadores han indicado que este viernes a partir de las 9,30 cortarán la calle Callao y manifestarán quemando gomas en la puerta de la fábrica.

El complejo fabril viene sufriendo altibajos económicos desde hace un tiempo a esta parte, incluso se había comprometido con el gremio STIA, firmaron un acuerdo con el Secretario General de San rafael Ricardo Bertero de cumplir con los salarios de los trabajadores, siempre y cuando les dejaran vender los productos que tenían dentro del establecimiento, algo que ocurrió, pero ahora volvemos al mismo escenario de meses atrás.

La fábrica La Colina, la conservera más importante del Sur mendocino, se presentó en convocatoria de acreedores hace un par de años luego de sufrir una segudidilla de problemas económicos, que los vino paleando pero ahora los trabajadores cansados de esperar soluciones llegan al paro.

¿Podrán solidariamente, los que quieren ser elegidos el próximo domingo para mejorarle la calidad de vida a la gente, ejercer la necesaria presión para que la patronal solucione la problemática laboral de los trabajadores?.

