Pehuenche: Chile dice que Argentina quiere modificar acuerdo

De acuerdo a lo publicado esta mañana en Diario El centro de Talca, Chile indica “Argentina pretende modificar acuerdo binacional para construcción de aduana en Paso Pehuenche”

El presidente del Senado contó a Diario El Centro que los trasandinos, ante los problemas para emplazar el complejo de control unificado en la frontera, proponen adosarse a las instalaciones chilenas en la Laguna del Maule

El pasado lunes 8, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, arribó hasta Buenos Aires para sostener un encuentro con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, donde uno de los temas principales de la reunión fue el Paso Pehuenche de la Región del Maule.

Los progresos y desafíos pendientes en materia de integración física y facilitación fronteriza entre ambos países, fue el eje de la cita en la Casa Rosada, donde ambos personeros resaltaron que los avances en proyectos de infraestructura relacionados con pasos cordilleranos deben conducir hacia una plena integración entre los dos países.

En conversación con Diario El Centro, el senador Zaldívar explicó los detalles del encuentro con el mandatario trasandino, como también con las autoridades ministeriales relacionadas con la integración binacional, dando cuenta de ideas surgidas en el seno de la Casa Rosada buscando modificar acuerdos previos para cumplir con los compromisos establecidos en relación al Paso Pehuenche.

“El complejo unificado que está establecido en el convenio se situaría en el lado argentino y los argentinos me han manifestado que tienen problemas, no de voluntad para construirlo sino que cómo ubicarlo. Ellos serían partidarios de ubicarlo al lado de la infraestructura establecida por Chile y hacer un punto unificado de control en el lado chileno, modificándose así el convenio. En el lugar donde pensaban hacerlo tienen un problema de suelo”, detalló el presidente del Senado.

¿Esto sería en la zona de la Laguna del Maule?

“Así es. En el lugar donde actualmente está. Incluso están pidiendo poder funcionar al lado y, en ese sentido, el ministro Undurraga (Obras Públicas) me dijo que estaban dispuestos a estudiarlo”.

Hay un asunto a resolver también respecto al tránsito de carga pesada.

“Me han planteado que no hay problema para el tráfico de vehículos livianos y semilivianos, pero sí hay problema planteado por el propio gremio de transportistas argentinos, en que los camiones de gran tonelaje tienen inconvenientes en el tráfico hacia Chile en algunas curvas, lo cual obligaría a corregir algunas curvas o a establecer terceras pistas, lo cual también ya se lo dije al ministro Undurraga. A los argentinos les interesa mucho el que esta vía se incorpore como alternativa a Los Libertadores para el tráfico de camiones, porque ellos están previendo que su flujo de carga se haga por los puertos de la Octava Región. Incluso el embajador de Argentina en Chile ya había visitado los puertos y había emitido un informe en ese sentido”.

¿Cuál es la disposición manifestada del gobierno argentino con el Pehuenche?

“El Pehuenche es una prioridad del día y por eso mismo el planteamiento que me han hecho de la posibilidad de trasladar el punto de control al lado del chileno, modificando el convenio y compensando con otras obligaciones que pueda tomar el lado argentino”.

Sabemos que Argentina cuenta con una disponibilidad de recursos muy acotada y hay planteamientos de otras zonas en ese país por desarrollar pasos. ¿Cuál es la principal competencia que tiene hoy el Pehuenche?

“Indiscutiblemente que hay un proyecto, pero de más largo plazo, que es el de Las Leñas, que es de bajo nivel y muy interesante, recién está en proceso de estudio y el plazo de desarrollo tiene para unos diez o doce años. Mientras tanto, el tema Pehuenche ya está con su infraestructura básica y a los argentinos les falta poner su lugar de control. El Paso Pehuenche está dentro de las decisiones de corto plazo”.

PUERTO

¿En la discusión sobre la instalación de un megapuerto para la zona central, no está la Región del Maule?

“Si hubiera la posibilidad habría que verlo, pero no se ha determinado dónde están las condiciones para hacer un megapuerto, pero el Maule no puede abandonar estas expectativas de pelear por un puerto”.

¿Cree necesario que el Estado pueda invertir en estudios para ponerlos a disposición y decir que la región tiene una zona de posible emplazamiento del puerto?

“Ahí la participación pública y privada es fundamental. Cualquier estudio tiene que hacerse por parte del Estado para después interesar al propio sector privado para realizar una inversión de esa naturaleza. No me atrevería a adelantar la conveniencia de tener un megapuerto en el Maule pero también, con los avances tecnológicos, no se requeriría las mismas condiciones de antes para desarrollar un puerto”.

Fuente Claudio Rojas/ Diario El Centro

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios