Petroleo: invertirán en Mendoza casi u$s 100 millones

Phoenix desembolsará u$s 94 millones en los próximos cuatro años, para la explotación del bloque Chañares Herrados hasta 2021. La firma, procedente de la fusión entre Andes Energía y Petrolera El Trébol, también se encuentra presente en Vaca Muerta.

En plena búsqueda de diversificar su economía y recomponer sus niveles de actividad hidrocarburífera, Mendoza se aseguró inversiones petroleras por casi u$s 100 millones para el corto plazo.

El anuncio corre por cuenta de Phoenix Global Resources, empresa resultante de la fusión entre Andes Energía y Petrolera El Trébol (PETSA), que prometió destinar u$s 94 millones al desarrollo de Chañares Herrados (bloque del que también participa Medanito) en el transcurso de los próximos cuatro años.

La sociedad –por otro lado–anunció la devolución del área Puesto Pozo Cercado. Ambos campos, en verdad, habían sido otorgados en 2008 a Chañares Herrados S.A., una compañía conformada por Medanito y PETSA. No obstante, el vencimiento de esas concesiones se dio en el pasado mes de julio.

Por medio de un comunicado, Phoenix explicó ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) que Chañares Herrados S.A. –en su carácter de concesionaria y operadora de Chañares Herrados y Puesto Pozo Cerrado– presentó a la Dirección de Hidrocarburos mendocina un nuevo programa de explotación. A través de este plan, se comprometió a revertir un 100% de la segunda área (que abarca una superficie de 17.000 hectáreas y registra una producción bruta de 423 barriles de petróleo diarios).

En cuanto a la primera concesión, en cambio, el presupuesto alcanzó a un 75% de lo fijado, gracias a lo cual la sociedad consiguió la renovación. Allí la empresa confirmó la implementación de una serie de trabajos tasados en u$s 94 millones hasta 2021.

Vale resaltar que Chañares Herrados S.A. tenía previsto desembolsar u$s 125,5 millones en el desarrollo de Puesto Pozo Cercado durante el período 2011-2015, aunque sólo cubrió un 10% de ese monto. Ello determinó que el Gobierno mendocino decretara la caducidad de la prórroga de la concesión y estableciera como fecha de entrega el próximo 30 de octubre. ›|‹

Más flexibilidad

A decir de Anuj Sharma, gerente general de Phoenix, la reversión del bloque Puesto Pozo Cercado tendrá un leve impacto en la producción de la firma. “No obstante, nos aportará más flexibilidad en cuanto a nuestro compromiso con los programas de trabajo en nuestra concesión”, puntualizó.

La organización opera –de manera asociada con YPF– en los campos mendocinos de Chachahuén, el descubrimiento de crudo convencional más importante en los últimos tiempos a nivel local. También participa del desarrollo de Puesto Rojas, en Malargüe, que presenta un alto potencial para el desarrollo de shale, y de Santa Cruz Sur.

Pero no sólo está presente en Mendoza, sino que además cuenta con 120.000 hectáreas en Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina. En esta formación no convencional, de hecho, tiene previsto invertir u$s 160 millones en 2018. Phoenix, que adicionalmente posee activos en Colombia, dispone de 60,9 millones de barriles de petróleo equivalentes en reservas totales. Su producción actual, en tanto, supera los 11.000 barriles diarios.

