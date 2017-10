Petroleras subieron el precio mayorista de los combustibles

Comenzaron a sentirse los efectos de la liberación del precio de los combustibles anunciado para hoy primero de octubre.

La Cámara de Empresarios de Combustibles informó que Axion y Oil incrementaron 11% en el segmento que abastece al agro, transporte e industria. Empresarios preocupados por la medida.

En un comunicado de la Cámara de Empresarios de Combustibles (CEC) informó que Axion, Oil y Puma “aumentaron el precio de los combustibles en un 11,5% para el segmento mayorista que abastece al agro, el transporte, la industria y las estaciones de servicio blancas”, según DyN.

En lo que respecta a los precios de las naftas y gasoil en estaciones de servicio de bandera, tanto los empresarios expendedores como las empresas refinadoras y comercializadoras coincidieron en que “aún no hubo incrementos”.

Recordemos que el lunes el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció que había decidido suspender la aplicación de la fórmula que se utilizaba para definir la suba de los combustibles cada tres meses, y adelantar la liberación del precio; puesto que eso debía suceder en enero.

Empresarios complicados

Desde la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), su vicepresidente, Juan Viciana, indicó que “esperábamos que los precios se fueran acomodando. Que se deje la fórmula que se venía aplicando. En el caso del gasoil, han estado estables, vemos que estamos como en Chile”, indicó el dirigente.

Otro sector preocupado es el del ajo. El titular de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos y Afines de Mendoza (Asocamen), indicó que preocupa el incremento porque obviamente el impacto es negativo. “Tenemos un panorama complicado. El incremento nos impacta mucho en la parte logística. En una caja de ajo la logística impacta hasta 2 dólares, puede ser un 10% el costo de producción”, señaló.

Contra la liberación

También se manifestó en contra de la liberación del precio y fundamentó su postura explicando que “en las zonas rurales hay precios de monopolios. En las zonas rurales no habrá competencia y es necesario que el Estado regule porque habrá distorsiones fuertes para los productores. En los combustibles influye el factor geográfico y mientras más alejados están de la ciudad, el mercado falla y es necesario corregir los problemas con intervención estatal. Ahí no va haber competencia”.

Agregó que después probablemente “se acomoden pero por el momento lo sufre el productor. Esto obviamente nos complica la competitividad”.

Un razonamiento similar manifestó el titular de Coninagro, miembro de Acovi y del director de Fecovita Carlos Iannizzotto. “Nosotros entendemos la gradualidad, pero en el campo la gradualidad tiene un costo alto y lo hemos hablado con Macri. Hay que darle herramientas para compensarlos a los productores y por lo tanto necesitamos medidas para reintegros, costos logístico y fiscales para dar rentabilidad”.

Puntualmente con relación a los combustibles, Iannizzotto indicó que está el problema energético, “pero liberar los combustibles no está en la gradualidad y rompe el esquema de previsibilidad de costos”.

También señaló que “esto de que hay que sincerar las tarifas para que haya inversión también es una alternativa en un país estable; pero es solo una variable porque hay otras no sinceradas como lo que el productor recibe por su producto”.

Por su parte, Juan Carlos Pina, titular de Bodegas de Argentina, dijo que el incremento es un contrasentido absoluto. “Nos preocupa porque impacta en el transporte, hay que llevar el producto terminado. Todos los insumos se enganchan del aumento y modifica el precio del resto”.

“Tiene que haber libertad con responsabilidad, no estamos a favor de los precios regulados, pero todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo”, dijo Pina.

También fue claro al indicar que “estamos desde hace dos meses haciendo gestiones para ver cómo mejoramos la competitividad y el incremento tira por la borda el esfuerzo hecho”.

Mauricio Badaloni, titular de la UIM y empresario del transporte, dijo que “en el caso del transporte de larga distancia, el combustible es el 15% del costo. Si es cierto que le van a subir al transporte el 11%, deberán aumentar los subsidios, en la industria también impactará. Si todas las empresas petroleras hacen los mismo se trasladará la suba a los precios y habrá más inflación”.

Por lo pronto, habrá que esperar a ver qué sucede luego que se libere el precio desde domingo.

Una medida que genera divisiones en estacioneros

Luego de que el Gobierno decidiera liberar los precios de los combustibles desde el 1 de octubre, los estacioneros tuvieron posiciones divididas sobre la medida.

Desde la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes (AESI), su presidente, Manuel García, advirtió que los nuevos precios de las naftas se van a regir por “las necesidades políticas” del Ejecutivo. “Cuando al Gobierno le convenga mantener la inflación, el precio no va a subir”, sostuvo, y agregó que “con esta medida no van a bajar los precios, sino que van a seguir subiendo”.

Por su parte, el secretario de la Cámara de Empresarios de Combustible, Raúl Castellanos, afirmó que “no hay que tomar como algo que asuste” la medida “porque en los últimos 20 años fueron mucho más los años que estuvieron liberados” los precios. En ese sentido, aseguró que el “sistema de liberación está basado para que la competencia regule los precios” y destacó que abrir más “la importación generaría un marco de competencia mucho más amplio”.

Respecto a futuros aumentos, los dos estacioneros coincidieron en que no habrá ninguno hasta después de las elecciones. García aseguró que los precios no van a subir el primero de octubre “porque se vienen las elecciones” y que “cuando la inflación esté bien, vendrán los aumentos”, mientras que Castellanos sostuvo que “todo hace suponer que no van a aumentar (las naftas) hasta después de las elecciones”.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, explicó el martes los motivos detrás de la decisión y consideró que el impacto en el mercado será “muy poco”.

