Podrás enviar dinero al exterior a través del celular: llega al país una de las fintech más importantes de Europa

Se trata de la app TransferWise que ya funciona en 37 países y por la cual se envían alrededor de US$ 1.500 millones por mes

Tras los pasos de Ualá, Wanap y TSA Banking, un nuevo banco digital en forma de app llega a la Argentina: se trata de TransferWise, una aplicación que permite hacer transferencias bancarias al exterior más baratas y rápidas que las de los bancos tradicionales. La firma, creada por el primer empleado de Skype, Taavet Hinrikus, ya funciona en 37 países y es un unicornio rentable: se valora en US$ 1.100 millones, tiene £100 millones de tasa de ingresos y está creciendo un 100% al año.

“Cuando construimos TransferWise lo hicimos por una frustración personal. Cuando trabajaba en Skype me mudé de Estonia a Londres, así que me tenían que enviar dinero para pagar la comida. Los bancos se quedaban con mi dinero por las comisiones y me ofrecían un servicio muy pobre. Las transferencias demoraban hasta cinco días ¿Cómo podía ser que eso llevara siglos cuando los mails son instantáneos? ¿Por qué mi dinero tardaba cinco días en llegar? No cerraba”, afirmó Hinrikus .

Según él, la sucursal bancaria más importante es el propio celular y las transacciones deberían convertirse en una parte continua de la vida. Por eso creó la app. Si no estás registrado, la primera vez que ingresas te pregunta tu nombre, fecha de nacimiento, domicilio y una copia del pasaporte para la verificación, dependiendo del país. Si uno quiere autenticarse tiene que usar la huella dactilar o el pasaporte, con lo cual no hay nada que un tercero pueda hacer incluso si te roban el teléfono.

“Usar un celular con autenticación de dos pasos es más seguro que lo de los bancos. Somos una empresa que usa la misma tecnología que Google y Facebook y que fue creada por ingenieros. Los bancos quieren llegar a ser una empresa tecnológica, pero no lo son. Un banco actualiza su aplicación una vez al año, nosotros lo hacemos 20 veces al día”, aseguró.

De acuerdo con su fundador, a diferencia de la transferencia internacional de los bancos tradicionales, enviar dinero vía TransferWise es de cinco a diez veces más barato, no hay que ir a ninguna sucursal a hacer cola, es muy fácil de hacer y a veces se concretan de forma instantánea o en el mismo día hábil. Además no habría lo que él llama “costos ocultos”. “No hay ningún costo oculto, somos alérgicos a ellos. Es la razón por la que vivimos, la razón de nuestra compañía. Los bancos nos estaban sacando provecho y no nos decían cuáles eran los costos ocultos que nos estaban cobrando”.

Fundada en 2010 y lanzada en 2011, más de 800 personas trabajan en TransferWise en nueve oficinas alrededor del mundo y más de un millón de personas la utilizan para transferir alrededor de US$ 1.500 millones al mes. El servicio cubre más de 750 rutas y ofrece 40 monedas.

Consultado acerca de si iban a emplear gente en Argentina dijo que tienen previsto abrir una oficina en la región, aunque no saben si será o no en el país. Sin embargo, lo que sí tiene claro es que buscan abarcar el globo. “En alguna medida es una continuación de la misión de Skype, estamos acercando al mundo para hacer la transferencias más fáciles. En un futuro, TransferWise transferirá miles de millones de dólares al año, al igual que Airbnb ya rentó más de mil millones de alojamientos y es más grande que las principales cadenas hoteleras. Lo que ellos son en alojamientos, nosotros lo vamos a ser en términos de movimientos de fondos. En cada sector, las compañías digitales tomaremos el liderazgo y redefiniremos lo que es posible”, concluyó.

