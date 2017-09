Por falta del helicóptero falleció una persona

Lv18 Radio Municipal publicó bajo el título HELICÓPTERO: UN TEMA QUE NO LEVANTA VUELO. UN HOMBRE ENFERMO MURIÓ POR NO PODER LLEGAR A LA CAPITAL. En verdad la nave no se encontraba en San Rafael el lugar asignado que tiene la máquina luego de innumerables reclamos de la comunidad, el gobernador Cornejo accedió que el Halcón tuviera asiento en San Rafael.

“Nuestro móvil dialogo Off the record con Jorge González, reconocido empresario de nuestro departamento, quien perdió a su padre quien no soporto el transporte terrestre hacia la capital de la provincia. Su estado era muy grave y requería llegar urgentemente al hospital Italiano. El medio mas rápido sin dudas era el helicóptero policial que se encuentra en el aeropuerto local, pero este no estaba disponible, ya que ni siquiera estaba en la región.

González, hijo, expreso su descontento y desolación ante esta situación que tildó de vergonzosa. Su padre tuvo que viajar en ambulancia desde la Policlínica hacia Mendoza con un “aneurisma roto” como diagnóstico. Pero no resistió las 3 horas que distan hasta el centro asistencial capitalino, falleció en el camino. El médico que lo atendía inicio los tramites para su traslado vía helicóptero, pero este aparato estaba en la capital de la provincia cubriendo tareas no informadas referidas a un reemplazo a la unidad que presta servicio en esa región y la opción que el Ministerio de Seguridad brindo, significaba organizar un operativo de traslado para la mañana del sábado, cuando evidentemente ya no tendría sentido. Jorge sostiene que el helicóptero solo esta en el departamento para “La Foto”. Es que cuando se presento el proyecto de dejar una de las naves en el sur se prometió que se usaría en operativos de seguridad y para atender necesidades sanitarias en San Rafael, General Alvear y Malargüe. Esto ultimo no pudo cumplirse y de una u otra manera le costo la vida a una persona. Cabe aclarar que la provincia cuenta con helicóptero sanitario, marca Eurocopter, que permanece en la capital y no ah cumplimentado un numero considerable de rescates. Por otro lado ah sufrido inconvenientes técnicos constantemente y no volará hasta diciembre.

