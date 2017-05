Precarización laboral de los guías de turismo al descubierto

Turismo y Trabajo no controlan. Mucho hemos escrito al respecto sobre la lamentable contratación que atraviesan los guías de turismo en toda la provincia, en su gran mayoría lo hacen en negro por que si no, no son contratados. En los lugares turísticos de San Rafael sucede exactamente lo mismo.

Sus compañeros y colegas, de Juan Pablo Martín que está internado en el hospital Lagomaggiore, se reunieron en el nosocomio para brindar apoyo y pedir publicamente mejores condiciones de trabajo.

El trágico accidente entre el camión y la Mercedes Sprinter que ocurrió esta mañana en alta montaña y que dejó un saldo de 4 muertos y varios heridos desnudó la precarización laboral y la falta de controles en la actualidad de los profesionales del turismo. Alrededor de 30 personas se reunieron en el hospital Lagomaggiore para reclamar mejoras en las condiciones de los guías.

Juan Pablo Martín es el guía de turismo que viajaba en la camioneta. El hombre de 34 años está internado en el hospital Lagomaggiore con traumatismo cerrado de tórax y abdomen.

Alrededor de 30 personas, compañeros de trabajo de Juan Pablo, se reunieron en la guardia de ese nosocomio para acompañar a la familia y, además, reclamar por las precarias condiciones laborales con las que trabajan los guías.

“Venimos a pedir más seguridad, no hay controles al transporte de carga en la ruta y vemos a diario las imprudencias de los camioneros”, indicó Alejandro, uno de los guías.

Según manifestaron, la situación laboral de estos trabajadores es complicada porque ningún empresario de turismo los contrata “en relación de dependencia”. Al ser monotributistas o contratados, no gozan de vacaciones o licencias por enfermedad.

“Turismo no controla a empresarios, trabajamos en negro y no tenemos ni obra social ni ART. Nos sentimos desprotegidos e indefensos”, indicó otra de las guías, Silvana.

Los compañeros de Juan Pablo indicaron que el joven guía trabaja como monotributista, por lo tanto los días que esté sin trabajar no los va a cobrar.

“Uno tiene un accidente y nadie te costea los gastos. Venimos a trabajar enfermos porque sino no cobramos”, agregó la mujer.

Los trabajadores explicaron que hicieron denuncias en el Ente de Turismo y que sólo recibieron promesas incumplidas. “Somos profesionales y existen empresas que contratan ‘guías truchos’ para pagarle menos y Turismo no controla. Es indignante”, expresó Silvana.

La respuesta de Turismo

Marcelo Reynoso, director de Calidad y Servicios Turísticos, explicó que existe un registro de profesionales y guías de turismo. “Realizamos controles periódicos en lo que respecta al correcto ejercicio de la profesión”, explicó el funcionario.

Sin embargo, Reynoso reconoció que es complejo el trabajo por la magnitud de las plazas turísticas que tiene Mendoza.”Entiendo la problemática y estamos trabajando en la protección de los profesionales a través de cursos y capacitación a los guías”, detalló.

Además, el funcionario adelantó que realizarán una campaña con los beneficios de contratar un profesional de turismo.

Con aportes Diario El Sol

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios