Preocupación en vecinos de Cuadro Benegas y Rama Caída

Los vecinos autoconvocados de los distritos de Cuadro Benegas y Rama Caída, informan sobre el problema que los acosa por la construcción de la línea de alta tensión denominada “Nihuil IV”, que atraviesa los distritos de Cuadro Benegas, Rama Caída y demás zonas aledañas del departamento de San Rafael, Mendoza.

En tal sentido, ponemos en conocimiento que que con fecha 02/10/2012 la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Mendoza -autoridad de control ambiental para proyectos de Líneas de Alta Tensión (Ley 5961 Anexo I punto 6)-, y mediante resolución 330/2012 declaró que la empresa DISTROCUYO S.A. había dado cumplimiento con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, otorgándole la Declaración de Impacto Ambiental.

Sin embargo el ENRE (Ente Nacional Regulador de Energía) -autoridad de control energético, pero no ambiental ni de procedimiento de evaluación- dicta en el año 2016 la resolución 53/2016, en la cual reconoce que la Línea de Alta Tensión, y por cuya traza obtuvo el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, y la Declaración de Impacto Ambiental, linea que estuvo originalmente planteada entre la H NIHUIL IV y una nueva Estación de Maniobras, (PI LIBERTADOR) con una longitud de 32 km y desde allí el CAS de 1,6 km hasta la ET San Rafael.

A pesar de ello, y CON POSTERIORIDAD a la emisión del Certificado y la Declaración, la aparición de desarrollos inmobiliarios en la parte final del tramo aéreo de la línea, y la imposibilidad de encontrar un terreno adecuado para el emplazamiento del PI LIBERTADOR, obligaron la transportista, con acuerdo del Gobierno de La Provincia de Mendoza y a través del ENRE a modificar el proyecto, extendiendo el CAS a una longitud de 2 km y eliminando el PI LIBERTADOR.

Conforme al citado procedimiento de evaluación ambiental de la Ley 5961 (Decreto Reglamentario 2109/94), cualquier modificación en el proyecto originariamente aprobado (Res. 330/12) debe ser sometido a nuevo control de la autoridad ambiental (Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza) a fin de su evaluación y otorgamiento -o no- de nueva declaración de impacto ambiental (DIA). No obstante ello, la proponente (Distrocuyo S.A.) no sometió los cambios que pretendía a la evaluación ambiental, sino que los ejecutó sólo con la anuencia del ENRE.

Así mismo se han visto incumplidas todas las obligaciones referentes a cómo se iba a llevar a cabo dicha tarea, en este sentido y un punto fundamental es que todas las tareas desarrolladas han sido llevadas a cabo sin control alguno por parte de la autoridad de contralor, incumpliendo en este punto también todos los procedimientos para el control de impacto ambiental.

Así mismo debido a ésta modificación de la traza, y su falta de evaluación ambiental, existe una ostensible violación a los derechos constitucionales tales como el de la Propiedad, el derecho a un Ambiente Sano, el derecho de acceso a la información pública y ambiental, entre otros.

Si bien tenemos conocimiento de que dicha línea ha obtenido el Certificado de Conveniencia y Necesidad, ello no conlleva a que en el afán de solucionar los problemas que dieron origen al mismo, se incumplan la normas de rito, como ser la falta de una nueva declaración de impacto ambiental debido al cambio de traza que no fue denunciado debidamente en la Unidad de Evaluaciones Ambientales al efecto de obtener una nueva DIA. El cambio debió ser sometido al procedimiento de evaluación, incluyendo el llamado a audiencia pública para el conocimiento y opinión de los interesados (vecinos y afectados directos).

Así mismo el proceso cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental, pero sobre una traza que no ha sido realizada.

Importante es aclarar que sobre el cambio de traza no hubo audiencia pública alguna ni se escuchó a los vecinos, ni se tomaron en cuenta cuáles podrían ser las medidas más adecuadas.

Ante la construcción que se pretende realizar en las propiedades del tendido de línea aérea de 132 kw se nos intenta despojar de derechos que gozamos sobre las mismas, dado que la obra impide la realización de actividades productivas constituyendo una servidumbre administrativa de electroducto.

Así mismo denunciamos que los procedimientos llevados a cabo adolecen numerosas irregularidades, ya que en numerosos casos se han notificado a personas que ya no son más propietarias de los inmuebles, o a inmuebles sobre los que el trazado de la línea no pasa, incluso se ha notificado a personas fallecidas, todo esto ya ha sido denunciado a las diferentes autoridades que han hecho caso omiso de lo manifestado, así mismo el Juez Federal de San Rafael, habiendo tomado conocimiento del caso ordenó mandamientos de libre acceso, amparándose en que el mismo realiza un control formal de lo presentado.

Existiendo otras alternativas, no sólo a la traza en sí misma, sino también en cuanto a su forma de construcción, consideramos que se está perjudicando al oasis más importante de San Rafael, y con ellos se están afectando nuestros derechos a un ambiente sano y apto para el desarrollo humano, no solo para las generaciones presentes, sino también para las futuras.

No podemos dejar de resaltar que no había imposibilidad alguna para que la traza de la línea pasará por calles públicas, conforme otros proyectos no tenidos en cuenta, siendo la mejor opción para los ejecutantes de la obra que la misma atravesara por el medio las propiedades, que se ven afectadas inconmensurablemente.

Dicho cambio, genera afectaciones en zonas ya cultivadas de antaño, y afecta a la zona de mayor productividad del sector, en donde existen diversos proyectos para desarrollar la actividad productiva, turística e inmobiliaria, incluso algunos ya están aprobados y con factibilidad por parte de la Municipalidad de San Rafael.

Queremos que se tomen todas las medidas necesarias a fin de darle transparencia y participación pública a los proyectos y obras que afecten o puedan afectar a los ciudadanos de San Rafael, respetando los derechos de los mismos, sin que ello implique que no deba este departamento desarrollarse y dar solución a los problemas que más lo aquejan.

Por lo tanto, frente a la situación planteada por la empresa, la inacción de las autoridades que no controlan lo que autorizan (Secretaría de Ambiente y Ord. Territ. de Mendoza) o que autorizan sin seguir los procedimientos legales pre-establecidos (ENRE) y el Poder Judicial Federal, sin involucrar ni oír a los vecinos y a los afectados, se comunica que se realizarán todas las acciones de ley pertinentes a nuestra disposición a fin de corregir esta situación y defender nuestra tierra, la ley, el ambiente y calidad de vida.

Vecinos Autoconvocados

