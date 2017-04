Presentación de buzos: previa de la peor manera

Esta madrugada alrededor de la 01.00 hs. una menor fue llevada de urgencia en una ambulancia del SEC con un coma alcohólico. Durante una “previa” a la presentación de los Buzos de 5º año del Centro Polivalente de Arte, una de las alumnas, en una vivienda particular, se excedió con el alcohol, terminando internada.

Ante el estado de la adolescente, sus compañeros que participaban del festejo llamaron al 911 y junto a la ambulancia del SEC concurrió la Policía, que tomó conocimiento que los chicos iban a concurrir a la presentación de los buzos, en un conocido boliche de la zona que promueve este tipo de festejos nocturnos, y en muchos de los casos están asociados a quienes le venden la indumentaria a los jóvenes.

Como resultado la joven fue trasladada de urgencia a la Guardia del Hospital Schestakow donde quedó internada con un coma alcohólico. Intervino en el procedimiento, la Comisaría 32°.

La mayoría de la sociedad, cuestiona este tipo de festejo estudiantil, ya que el alcohol no solo esta presente en la noche, si no desde hora temprana cuando comienzan a recorrer el centro desde sus respectivos colegios, con pitos, matracas,bombos, tamboriles, y algunos casos bombas de estruendo. Entendemos que el Juzgado de Faltas debería tomar participación, al menos de lo que ocurre en la vía pública, y lógico lo que sucede en los boliches, ya que si bien no le expenden alcohol por que son menores,en muchas oportunidades lo ingresan en las carteras de las chicas.

Lo que sucede en una vivienda familiar, es pura responsabilidad de los mayores, que accedieron, quizás para que sus hijos no se enojaran, como también sabemos del sacrificio que hacen muchos para que su hijo tenga toda esa indumentaria, (con un costo aproximado de $ 3.600 por alumnos) que a final de año no sirve de nada.

Muchos padres que se hacen los superados, cuando desde algún medio se les indica que deben cuidar a sus hijos en este tipo de situaciones, donde beben hasta perderse, sus progenitores dicen, “ellos saben controlarse”.

Imágenes “Gentileza” fueron tomadas con un celular

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios