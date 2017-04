Prestadores ofuscados con los políticos por corte del agua en el Atuel

La opinión de un prestador turístico, Fabio Cristian Sat, sobre el corte del agua en Semana Santa en el Río Atuel.

Fabio Cristian Sat nos dice “Mi opinión contestando algunas cosas manifestadas en telesur. Sin lugar a dudas se manifestó un debate más de índole político.

Punto uno parece que el sector turístico nos encontramos entre dos fuerzas políticas y la lucha de poder .

Segundo, Gutierrez es consejero del Río Atuel manifestó que si hubiesen reservorios de agua se podría haber largado y que por que no se consiguió el financiamiento no se pudo hacer, como si nuestro sector sería el encargado de conseguir esos fondos para ver si hay agua o no .

He preguntado siempre lo mismo de este tema, si realmente al sector turismo le daría algún derecho sobre el agua y si los inspectores decidieran cortar, esto evitaría la respuesta, adivinen claro no ningún derecho.

Punto tres, los de turismo pagamos el uso recreativo, si leen la ley de agua art 115 Verán que no existe tal uso y menos turístico ( fundamental cambiar la ley )

Punto cuatro, esta ley establece en su art. 27 los motivos por el cual se corta, limpieza de canales de riego o cupos, por una obra o falta de pago. Por escases o sobrante de agua, no se corta. Esta ley determina, en caso de escases, el agua debe fluir naturalmente como una servidumbre.

Punto 5, si dicen cumplir la ley se debe cumplir en todo y no en una parte. Lo cierto es que el turismo no empezó ahora, ya desde el año 1950 cuando se hizo el Hotel de Turismo donde se halla el Museo Municipal de Historia Natural de San Rafael, que desde aquella época sólo creció con distintos aportes, llegando al día de hoy, siendo el principal ingreso de San Rafael, le guste o no escuchar al que quiera.

Hoy en día, el principal inconveniente, no es económico sino la acción e inacción de nuestros representantes. Esto si hiciéramos una comparación sería así: si cae piedra en la agricultura, es por acción de la naturaleza y nada podés hacer, pero hoy le cayó piedra al turismo, pero por acción de hombres y se podría haber evitado y que hacen en vez de ser solidarios…? ayudar es atacar a nuestro sector…!

La verdad muy apenado por todo, la cara la ponemos nosotros, los que tenemos que decirle a nuestra gente que no tiene trabajo somos nosotros, y respuesta de algún representante ninguna.

Ojalá con Sergio marinelli todo cambie, Y olvidense que me queda en la memoria, la acción de José Luis Álvarez , Oscar Demuru por que los otros dos, Gutierrez y Bujaldon son de otro departamento, pero los dos primeros son Sanrafaelinos y ojalá nunca vuelvan ocupar ningún cargo y se vayan a trabajar en lo privado, así sabrán lo que es ganarse el sueldo como debe ser”.

Por Fabio Cristian Sat

